Kind 19.01.2021

Mit Kindern über Geld sprechen

Für sechs von zehn US-Elternteilen ist es unangenehm, mit ihren Kindern Gespräche über Finanzen zu führen. Das liegt vor allem daran, dass 83 Prozent als Kinder selbst wenig über Finanzen gelernt haben.

13 Prozent haben nie mit ihren Eltern über das Thema Geld gesprochen. Dennoch haben 68 Prozent schon versucht, ihrem Nachwuchs in dieser Hinsicht Ratschläge zu geben, wie eine Umfrage der Chase Bank zeigt.



Die Analysten haben 2.000 Elternteile mit Kindern im Alter zwischen acht und 14 Jahren befragt. Auch in die Umfrage einbezogen wurden die jeweils ältesten Kinder in den Familien. In der Corona-Pandemie haben 35 Prozent der Eltern angefangen, öfter über ihre vergangenen finanziellen Fehler zu sprechen, 30 Prozent bringen ihren Kindern mehr über das Sparen bei. Weitere 30 Prozent informieren die Kinder stärker über ihre finanzielle Situation.



Für die befragten Kinder sind solche Gespräche positiv. 83 Prozent fühlen sich verantwortungsbewusst, was Finanzen angeht. 'Kinder werden heute deutlich früher mit dem Einkaufen und mit Transaktionen konfrontiert. Deswegen überrascht es nicht, dass sie sich dabei sicher fühlen. Um langfristig positives Verhalten zu garantieren, müssen Kinder früh sehen und erfahren, wie man mit Geld umgeht', sagt Kavita Kamdar, Abteilungsleiterin bei Chase First Banking.



Sieben von zehn der Eltern haben schon Maßnahmen gesetzt, um ihren Kindern Beispiele für den richtigen Umgang mit Geld zu geben. 40 Prozent haben sie für ein bestimmtes Ziel sparen lassen, 37 Prozent geben ihnen Taschengeld. Ein Drittel hat den Kindern schon bei einer eigenen Erwerbstätigkeit, wie etwa als Babysitter, geholfen. 27 Prozent haben ein eigenes Bankkonto für die Kinder eröffnet. Mehr als die Hälfte der Kinder sparen ihr Geld für später auf.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Geld #Kinder #Erziehung #Lernen







Auch interessant!

Grusel zum Weltspartag

Halloween und der Weltspartag - und dazu die kommenden Corona-Beschränkungen. Eine gruselige Kombination,...



TikTok, China und das Content Marketing

Content Creators und Marketing machen sich zumindest genauso viele Gedanken zu TikTok, wie Gesellschaft u...



Influencer zum Schulanfang

Social-Media-Influencer bringen Kinder dazu, ihre Eltern beim Einkaufen für den Schulanfang zu höheren Au...



Wie viel Taschengeld an Kinder geben?

Eine ewige Frage, die mitunter für Sprengstoff in der Familie sorgt und die auch selten absolut beantwort...