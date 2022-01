Link und Tipp 05.01.2022

Spar Stickermania 2022

Die Spuren von Atlantis sind 2022 ein Grund, das Spar Stickeralbum zu kleben. Und es gibt in er 13. Ausgabe des Pickerl-Sammelns auch noch andere Spielwiesen für Pickerl-Sammler.

In der dreizehnten Auflage der SPAR-Stickermania sind Oskar und Bo auf den Spuren von Atlantis. Die Suche nach dem sagenumwobenen, versunkenen Inselreich führt die beiden Abenteurer quer durch alle Weltmeere, in eisige Polargebiete, finstere Höhlen und auf gefährliche Vulkane. Neben dem bekannten Sammelspaß für Jung und Alt gibt es in diesem Jahr wieder eine kostenlose, spannende App mit vielen großartigen Überraschungen sowie ein Malbuch. Ein Teil des Erlöses von Stickermania geht auch heuer wieder an den Verein „Rettet das Kind“.



Stickermania Pickerl-Album 2022



Pickerl.net Stickermania gratis tauschen



Pickerl wird man viele doppelt haben, doch einige seltene Sticker wird man gar nicht erhalten. Wir bieten daher im Rahmen unseres pickerl.net eine kostenlose Tauschbörse auch heuer wieder für die Stickermania Alben an.



Spar wird die Aktion so lange der Vorrat reicht bis 9.2.2022 laufen lassen, die kostenlose Pickerl.net Tauschbörse bleibt darüber hinaus natürlich online. Sie können dort auch noch zurückliegende Alben tauschen. Das Album gibt es bei Spar um knapp 2 Euro. Pickerl-Sackerl gibt es für 50 Cent (5 Sticker, blaues Packerl) oder pro 10 Euro Einkaufswert kostenlos (ebenfalls 5 Pickerl, grünes Paket, maximal 10 pro Einkauf).Pickerl wird man viele doppelt haben, doch einige seltene Sticker wird man gar nicht erhalten. Wir bieten daher im Rahmen unseres pickerl.net eine kostenlose Tauschbörse auch heuer wieder für die Stickermania Alben an.Spar wird die Aktion so lange der Vorrat reicht bis 9.2.2022 laufen lassen, die kostenlose Pickerl.net Tauschbörse bleibt darüber hinaus natürlich online. Sie können dort auch noch zurückliegende Alben tauschen.



Die Artenvielfalt und die Buntheit von Tieren und Pflanzen unter Wasser inspirieren jeden dazu, sich diese sagenumwobene Stadt Atlantis vorzustellen. Deshalb gibt es für unter einem Euro heuer zusätzlich noch ein kreatives Malbuch. Zehn verschiedene Unterwasserwelten können darin kunterbunt gestaltet werden. Hinzu kommen noch 14 auszumalende Tiere, die mit der App gescannt und in der digitalen Unterwasserwelt zum Leben erweckt werden.







Apropos App: Die kostenlose Stickermania App aus dem Google Play und Apple Store bietet noch mehr Möglichkeiten als das Malbuch, um ein persönliches Atlantis zu gestalten. Neben den 14 Tieren aus dem Malbuch können nochmals 14 Tiere von Stickern gescannt und in der App gesammelt werden. Diese 14 Sticker sind durch einen bunten Rand in den Farben Coral und Blau sowie im Sammelalbum mit einem Piktogramm gekennzeichnet. Zudem können die Hintergrundbilder aus dem Stickeralbum durch Scannen mit der App freigeschalten werden, um wunderbare Deko-Elemente in der eigenen Unterwasserwelt zu bekommen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Spar #Pickerl #Sticker #Album #sammeln #tauschen







Auch interessant!

Spar Stickermania 2021

Zum Jahresanfang gibt es ein Highlight im Handel, das auch im Lockdown nicht fehlen darf: Das Pickerl-Sam...



Spar Stickermania 2020

Das neue Sammelalbum von Spar ist da, es nennt sich Stickermania 'Verrückte Safari' und führt die Picker...



Stickermania 2019 sammeln

Die heurige Ausgabe der Pickerl-Aktion von Spar ist im vollen Gange, nun wird es Zeit, die Pickerl zu tau...



Spar Stickermania 2018: Drachenperle

Die Stickermania 2018 bringt die Sammler mit Stickern heuer nach Asien, wo 200 Fundstellen für Detektive ...



Stickermania bei Spar 2017: Inkas

Der Schatz der Inkas wartet auf jene, die im Jänner 2017 bei Spar die Pickerl an der Kassa sammeln. Hier ...