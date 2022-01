Kind 27.01.2022

Taekwondo gut für Kinder Taekwondo verbessert die Selbstregulation von Kindern. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung von 240 Heranwachsenden aus den Klassen drei bis sechs über einen Zeitraum von elf Wochen, die Forscher der University of Surrey in Guildford gemacht haben. Selbstregulation ist in der Psychologie ein Sammelbegriff für Fähigkeiten, mit denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen steuern. Eine gute Selbstregulation ist mit positiven Vorteilen für die psychische Gesundheit und bessere geistige Leistungen bei Kindern verbunden.



Die Hälfte der Kinder wurde nach dem Zufallsprinzip der experimentellen Taekwondo-Versuchsgruppe und die andere Hälfte der Kontrollgruppe zugeteilt. Die experimentelle Gruppe erhielt zwei 45-minütige Taekwondo-Unterrichtsstunden pro Woche, die Kontrollgruppe bekam zwei ebenso lange 45-minütige Kurse in einer anderen Sportart.



Vor Beginn des Vergleichstests und nach dessen Beendigung erhoben die Forscher zahlreiche Daten, etwa darüber, wie die Kinder den Unterricht beurteilten und wie viel Wert sie auf Verhaltensweisen in Zusammenhang mit guter Selbstkontrolle legten. Die Lehrer der Kinder bewerteten deren Selbstregulation in der Schule. Zudem mussten die Kinder Computeraufgaben lösen, die Aufschluss über mentale Prozesse gaben.



Nach Beendigung des Tests nach elf Wochen stellten die Lehrer fest, dass die Teilnehmer an der Taekwondo-Gruppe dem Unterricht aufmerksamer folgten als jene aus der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass kurze Standard-Taekwondo-Kurse von den Schülern gut angenommen wurden und zu besserer Selbstkontrolle führten sowie Symptome von Verhaltensstörungen reduzierten.



'Viele Forschungsergebnisse legen nahe, dass es erhebliche persönliche und öffentliche Vorteile für die Verbesserung der Selbstkontrolle von Kindern gibt, doch bisher war nicht klar, wie das zu erreichen ist. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Unterrichten traditioneller Kampfkünste in Schulen die Selbstkontrollfähigkeit der Kinder verbessert', so Forscher Terry Ng-Knight. Er habe beobachtet, dass Kampfsport gern außerhalb der Schule betrieben wird und klagt darüber, dass das Angebot der Schulen selbst gering sei. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Sport #Kind #Gesundheit





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Kampfsportarten: Judo, Karate, Taekwondo

Allen Kampfsportarten gemein ist die Förderung von Fairness, Disziplin Körpergefühl, Reaktionsfähigkeit u...



Weihnachtsprogramm für die Kleinen

Wie immer stellt sich am Heiligen Abend die Frage, wie man die Kleinsten unter uns so lange beschäftigt, ...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: