Kind 03.08.2022

So entstehen Narzissten

Kinder und Jugendliche, die emotional vernachlässigt werden sowie strafende und kontrollierende Eltern haben, neigen zu Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie.

Laut einer Studie des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt erhöhen diese Eigenschaften wiederum die Wahrscheinlichkeit einer hohen Gewaltbereitschaft. Untersucht wurdden 1.366 Leipziger Kinder und Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren.



'Wir bekommen die Grausamkeit und Gewalt auf dieser Welt nur in den Griff, wenn wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche liebevoll und ohne verbale, physische und sexuelle Gewalt aufwachsen', so Forscher Alexander Yendell. Problematisch sei, dass es nicht nur zu wenige wichtige Projekte zur Gewaltprävention im Kindes- und Jugendalter gebe, sondern diese häufig nur kurzfristig angelegt seien.



Anstatt vorwiegend in mehr Sicherheit durch Polizei und Militär zu investieren, müssten sich politische Interventionen auch auf den Bereich konzentrieren, wo Gewalt noch verhindert werden kann, sprich in der frühen Sozialisation von Kindern und Jugendlichen. Hier würde viel zu wenig und zu kurzfristig investiert.



'Menschen werden nicht nur in Familien unter Zwang gestellt und erfahren dort Gewalt, sondern auch in anderen Bereichen der Gesellschaft', ergänzt Yendells Kollege Oliver Decker. Aus diesem Grund, wollen die Forscher künftig auch Bildungsinstitutionen und andere möglicherweise einflussreiche Kontexte in den Blick nehmen. Darüber hinaus forschen Decker und Yendell zur Kriegsbereitschaft und -verherrlichung.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Erziehung #Psychologie







Auch interessant!

Schadenfreude macht Trolle

Menschen, bei denen die dunkle Triade der Persönlichkeit (Narzissmus, Machiavellismus, Psychopathie) auf ...



Kultur und Narzissmus

Narzisstische Führungskräfte sind eine Seuche, denn sie 'infizieren' wie ein Virus die Unternehmenskultur...



Einsame Trolle

Internet-Nutzer, die Cybermobbing betreiben und so zu Trollen werden, sind oft einsame Menschen....



Rachepornos finden viele gut!

Studie: Eine überwältigende Mehrheit der Menschen würde Rache-Pornos zumindest unter bestimmten Umständen...



Narzissten haben mehr Freunde

Forscher der Western Illinois University haben eine Korrelation zwischen übermäßig narzisstischer Persönl...