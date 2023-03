Aktuell 27.03.2023

Schulen gegen Social Media-Sucht

Zahlreiche US-Schulbezirke verklagen Social-Media-Riesen. Sie argumentieren, dass Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube zur wachsenden psychischen Gesundheitskrise der Jugend in den USA beitragen.

Die Serie begann im Januar mit einer Klage der Seattle Public Schools und nahm in den vergangenen Wochen an Fahrt auf, als Schulbezirke in Kalifornien, Pennsylvania, New Jersey und Florida folgten. Laut den beteiligten Anwälten sind viele weitere Klagen geplant.



San Mateo County, Heimat von 23 Schulbezirken und Teil des Silicon Valley in Nordkalifornien, reichte vergangene Woche eine 107-seitige Klage beim Bundesgericht ein, in der behauptet wird, dass Social-Media-Unternehmen fortschrittliche Künstliche Intelligenz und maschinelle Lerntechnologie einsetzen, um süchtig machende Plattformen zu schaffen, die jungen Menschen Schaden zufügen.



'Die Situation ist katastrophal', heißt es in der Einreichung. Immer mehr Kinder hätten mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen, wenn sie die Plattformen übermäßig nutzten. 'Es gibt einfach kein historisches Analogon zu der Krise, mit der die Jugend der Nation jetzt konfrontiert ist', hieß es.



Die Klage verweist auf jüngste Daten der Centers for Disease Control and Prevention, wonach immer mehr Schüler depressive Symptome und sogar Suizidgedanken haben. Die zunehmende Popularität der sozialen Medien stehe im Einklang mit dem Rückgang der psychischen Gesundheit von Jugendlichen. Der Kläger zitiert US-Präsident Joe Biden, der kürzlich gesagt hat, dass die von Social-Media-Konzernen verwendeten Taktiken ein 'Experiment sind, das sie an unseren Kindern für Profit durchführen'.



Laut Nancy Magee, Superintendentin der Schulen von San Mateo County, hat die zügellose Nutzung sozialer Medien die Schulen geprägt. Es gebe 'sehr ernste' Cybermobbing-Vorfälle im Zusammenhang mit dem Social Web. Sie wies auch auf andere Schäden hin wie Beispiel Vandalismus in High-School-Toiletten während der sogenannten 'Devious Lick Challenge'. Schüler im ganzen Land stahlen Seifenspender, überfluteten Toiletten, zerschmetterten Spiegel und zeigten ihre Zerstörungsorgien dann auf TikTok.

pte/red

