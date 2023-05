Aktuell 30.04.2023

Image der Gen Z im Job In der Wirtschaft hat die Generation Z keinen guten Ruf. 74 Prozent der Manager in den USA finden es schwieriger, mit diesen Twens zusammenzuarbeiten als mit allen anderen Generationen. Das hat eine Umfrage von Resume Builder ergeben. Nur vier Prozent der Befragten hatten nie Probleme mit dieser Generation.



Die große Mehrheit der 1.344 befragten Manager und andere Führungskräfte glauben, dass die Generation Z nicht so fleißig, motiviert oder belastbar ist wie andere Generationen. Zudem fehle es ihnen an technologischen Fähigkeiten sowie am Willen, sich anzustrengen und an Motivation. 65 Prozent sagen, sie müssen Angehörige der Generation Z häufiger entlassen als Ältere. Zwölf Prozent haben schon einmal eine Kündigung nach kaum einer Woche ausgesprochen - meist, weil die jungen Leute zu leicht beleidigt waren.



Die Mehrheit der Befragten zieht es vor, mit Millennials zusammenzuarbeiten, also den 30- bis 40-Jährigen. Sie glauben, dass diese Gruppe am produktivsten ist und über die besten technologischen Fähigkeiten verfügt. 'Die GenZ müsste meiner Meinung nach ihre Kommunikationsfähigkeiten am Arbeitsplatz verbessern', so Adam Garfield, Marketingdirektor USA beim Perückenspezialisten Hairbro in Suzhou. 'Obwohl sie den Umgang mit digitalen Kommunikationswerkzeugen beherrschen, fehlen ihnen einige der zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die für persönliche Interaktionen erforderlich sind. Die Generation Z könnte davon profitieren, ihre Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln, um stärkere Beziehungen zu Kollegen und Kunden aufzubauen.'



'Die Angehörigen der Generation Z, mit denen ich zu tun hatte, waren anstrengend, weil es ihnen an Disziplin mangelt und sie dich gerne herausfordern. Ich habe mich mehr als einmal mit einem Angehörigen der Generation Z gestritten, denn sie glauben, dass sie alles über die digitale Welt wissen und dass sie mir etwas beibringen können. Sie glauben, sie sind besser als du, klüger als du, fähiger als du, und sie sagen es dir ins Gesicht', sagt Akpan Ukeme, US-Personalchef bei SGK Global Shipping Services. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Job #Jugend





