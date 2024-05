Kind 16.05.2024

Zu viel Müll in Social Media

Die meisten irischen Sekundarschüler sehen wöchentlich Social-Media-Inhalte, die sie als frauenfeindlich, homophob oder rassistisch empfinden. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage des Online-Studienprogramms Studyclix unter mehr als 3.700 Schülern.

Die meisten Eltern stellen jedoch keine Regeln für die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder auf. Mehr als zwei Drittel der Befragten verwenden KI-Tools, wobei fast die Hälfte von ihnen schon einmal ChatGPT für schulische Aufgaben genutzt hat. Viele Befragte verwenden das Tool, um Beispielfragen zu erstellen, Arbeiten zu planen und Ideen für Aufsätze in Fächern wie Englisch und Geschichte zu entwickeln.



Luke Saunders, ehemaliger Sekundarschullehrer und Mitbegründer von Studyclix, findet es großartig, dass Studenten KI-Tools 'auf positive Weise' nutzen. 'Wir stellen jedoch fest, dass viele Schüler nicht mehr so kreativ sind wie vor der Einführung dieser Technologien. Wenn sie mit einem Problem konfrontiert werden, greifen sie in der Regel auf diese Tools zurück, statt kreativ und unabhängig über eine Lösung nachzudenken.'



Mehr als die Hälfte der Befragten sieht mindestens einmal im Monat Werbung für Botox, Füllstoffe, plastische Chirurgie und Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsreduzierung. Darüber hinaus sehen sechs von zehn Personen einmal im Monat Werbung für zahnmedizinische Verfahren wie Veneers, das sind hauchdünne Zahnblenden in meist makellosem Weiß, und Composite Bonding, das sind ästhetische Zahnkorrekturen. Fast ein Drittel bemerkt Werbung für Bräunungsinjektionen.



Die meisten Schüler (79 Prozent) geben an, dass ihre Eltern ihnen erlauben, ihr Handy nachts im Schlafzimmer zu haben. Fast zwei Drittel der Schüler (64 Prozent) benutzen ihr Handy mehr als drei Stunden pro Tag und mehr als ein Drittel (39 Prozent) kommt auf vier Stunden oder mehr Bildschirmzeit pro Tag. Snapchat ist die beliebteste Plattform unter den Befragten, gefolgt von Instagram, YouTube und TikTok.

