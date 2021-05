Tierische News 28.04.2021

Aiderbichl setzt Eichhörnchen aus

Ziel ist es, verletzte, verwaiste oder durch andere Umstände in Not geratene Eichhörnchen zu retten, sie gesund zu pflegen und sie dann wieder in die Natur zu entlassen.

Die Gründerin des Vereins 'Eichhörnchenhilfe Salzburg' Carmen Haslinger kümmert sich seit vielen Jahren um die kleinen hilfsbedürftigen Nager. Aufgrund zahlreicher schädlicher Umwelteinflüsse geraten immer mehr Eichhörnchen in Not. Die engagierte Tierfreundin hat sich daher an Gut Aiderbichl gewendet, um den Tieren nachhaltig helfen zu können. Gut-Aiderbichl-Geschäftsführer Dieter Ehrengruber sagte sofort seine Unterstützung zu und das Gut-Aiderbichl-Team rund um Fabian Linasi hat sofort mit dem Aufbau eines artgerechten Geheges begonnen. So befindet sich jetzt am weitläufigen Areal des Tierparadies in Henndorf eine österreichweit einzigartige Eichhörnchen-Auswilderungsstation. Damit können in Zukunft viele der in Salzburg besonders geschützten Tiere gerettet werden.



Die kleinen Nager werden von Carmen Haslinger in Salzburg aufgepäppelt und kommen dann mit einem Alter von ca. 8 Wochen nach Gut Aiderbichl. In der Auswilderungsstation bleiben sie dann bis sie ungefähr 16 Wochen alt sind und werden dann in Gruppen langsam im Wald in die Freiheit gelassen. Bei Eichhörnchen, die spät im Herbst geboren werden, findet die Auswilderung erst im Frühling statt, wenn das Nahrungsangebot wieder groß genug ist.

