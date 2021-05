Tierische News 20.05.2021

Ameisengene

Eine sozialparasitäre Lebensweise von Ameisen bewirkt nicht nur eine Veränderung äußerlicher Merkmale, sondern auch einen Genverlust bei den Arten, wie Forscher der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster herausgefunden haben.

'Wir konnten feststellen, dass die sozialparasitären Ameisen im Vergleich zu ihren Wirtsarten von einer Genom-Erosion betroffen waren', so Biologe Lukas Schrader.



Diese sogenannte Genom-Erosion wirkt sich besonders auf für nichtparasitische Ameisen wichtige Gene wie etwa die Geruchsrezeptoren aus, die bei Ameisen im Normalfall die Kommunikationsgrundlage bilden. Die Veränderungen deuten darauf hin, dass bei der Entstehung von Sozialparasitismus die gleichen evolutionsbiologischen Mechanismen wie bei der Entwicklung von nicht sozialem Parasitismus wirken. Details wurden in 'Nature Communications' veröffentlicht.



Um den Veränderungen auf die Spur zu kommen, haben die Forscher das Erbgut von drei sozialparasitären Blattschneiderameisen der Gattung Acromyrmex (A. charruanus, A. insinuator, Pseudoatta argentina) sequenziert und mit denen ihrer zwei Wirte (A. heyeri, A. echinatior) verglichen. Zudem untersuchten Wissenschaftler die Ameisen mittels Mikro-Computertomografie, um zu zeigen, dass auch die Gehirne der Sozialparasiten reduziert sind. Mit diesem Verfahren erzeugten die Wissenschaftler sogar 3D-Aufnahmen der Ameisenköpfe.



Als Sozialparasiten haben sich einige Ameisenarten darauf spezialisiert, die Kolonien anderer Arten zu infiltrieren und auszunutzen. Mit den neuen Lebensbedingungen als Parasit verändern sich oft die äußerlichen Merkmale. Fast alle Arten haben zum Beispiel verkümmerte Kauwerkzeuge oder nur noch einen dünnen, unpigmentierten Chitinpanzer. Viele Arten haben außerdem vollständig aufgehört, Arbeiterinnen zu produzieren.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Gene #Ameisen







Auch interessant!

Ameisensäure desinfiziert

Ameisen desinfizieren sich und ihren Magen mithilfe ihrer eigenen Säure....



Ameisen in der Schlacht

Die afrikanischen Matabele-Ameisen (Megaponera analis) versorgen die offenen Wunden ihrer Artgenossen - u...



So kommunizieren Vögel

Wenn sich Bienen, Fische, Ameisen oder Vögel in Schwärmen bewegen, treffen sie ihre Entscheidungen schein...