20.06.2021

Catch & Release - Fischen in Österreich

Einen Fisch für einen Schnappschuss in Instagram zu fangen, um ihn danach freizulassen, ist international Tierquälerei. Die Fishfluencer kommen daher nach Österreich, wo das erlaubt ist.

In Bayern ein Tabu, aber der Besuch in Österreich bringt ausreichend Bildmaterial für Instagram für Fischer, die mit gefangen Fischen posieren. Nur, um den Fisch danach wieder freizulassen. Das Foto ist der eigentliche Fang, der Fisch nur Mittel zum Zweck.



Normale Fischer betäuben den Fisch nach dem Fang und beenden damit die Qual, die der Fisch durchsteht. Durchstochenes Maul und Ersticken außerhalb des Wassers sind kein Spaß für das Wassertier, während es auf das perfekte Foto warten muss. Und während die einen diese Tortur schnell beenden, warten andere auf das Foto und werfen den gequälten Fisch wieder zurück ins Wasser. So mancher Fisch muss diese Prozedur mehrfach über sich ergehen lassen, bis er endlich auf einen 'richtigen' Fischer trifft.



Es wird Zeit, dass das Catch&Release-Fischen in Österreich verbietet, wie es auch anderswo der Fall ist. Es reicht, wenn der Fisch als Nahrungsquelle beim Fischen aus dem Wasser geholt wird, das braucht es nicht auch noch für Social Media-Content.

