Fische 27.01.2022

Große Fische, schlimme Folgen Das gezielte Fangen immer größerer Fische reduziert den Faktor 'Größe' aus dem Genpool der Tiere, sagen Forscher der Universität Oslo. Stattdessen, so die Experten, können sich kleinere Fische mit langsamem Wachstum und früher Reife vermehren und ihre Gene übertragen. Die Größe der Fische nimmt somit systematisch ab, so Charlotte Evangelista, Postdoktorandin in Biowissenschaften. Sportanglern würden sogar Haken angeboten, die speziell für den Fang von großen Exemplaren optimiert sind.



'Es ist schwierig, die Auswirkungen der fischereiinduzierten Evolution in freier Wildbahn zu bewerten, da natürliche Populationen von mehreren Faktoren wie Umweltverschmutzung oder Klimawandel beeinflusst werden', so die Biowissenschaftlerin. Aus diesem Grund hat sie einen Feldversuch mit zwei Linien des Medaka gestartet, der auch Japanischer Reisfisch oder Reiskärpfling genannt wird. Untersucht worden ist die Entwicklung über zehn Generationen hinweg. Die jeweils größten Tiere wurden dabei aussortiert, sodass sich nur die kleineren fortpflanzen konnten.



Die andere Linie behandelten die Forscher so, wie es in der ungestörten Natur tatsächlich passiert. Sie ahmten die natürliche Selektion nach, die dazu neigt, größere Individuen zu bevorzugen. In jeder Generation durften sich die größeren Fische fortpflanzen. Die Experimente wurden unter strengen Laborbedingungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass Unterschiede in der Lebensgeschichte zwischen den beiden Linien genetisch und nicht ökologisch verursacht wurden. Wie erwartet, blieben die Fische aus der ersten Gruppe im Wachstum zurück - im Gegensatz zur zweiten.



In der zweiten Versuchsrunde wurden die Fische aus beiden Gruppen in zwei naturnahen Teichen in Frankreich ausgesetzt. Sie waren mit gefiltertem Wasser aus einem See gefüllt worden, das mit echten Sedimenten sowie Insekten, Kleintieren, Zooplankton und Algen angereichert worden. Die Teiche waren so naturnah wie möglich, aber unter kontrollierten Bedingungen. Zur Überraschung von Evangelista entwickelten sich die Fische aus beiden Gruppen gleich, was die Größe anging. Am Ende hat sie einen Rat für Angler und die Fischfangindustrie: 'Hört auf, euch auf die größten Fische zu konzentrieren.' Die Größenselektion von heute werde die Chancen für die Enkel, große Fische zu fangen, drastisch verringern. Es könne sogar das gesamte Ökosystem verändert werden. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Tierschutz #Fische





