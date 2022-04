Tierische News 30.03.2022

Haustiermesse für Ukraine

Am 2. und 3.4.2022 findet in der Marx Halle in Wien die Haustiermesse 2022 statt. 150 Aussteller sind vor Ort, der Besuch unterstützt gleichzeitig Flüchtlinge aus der Ukraine.

1 Euro pro Ticket geht an die Opfer der Ukraine bei der 16. Haustiermesse in Wien! Wenn am Wochenende zwischen 10 und 18 Uhr in der Marx Halle Vorträge, Shows, Ausstellungen und mehr warten, dann geht es um mehr als 'nur' Hund, Katze, Nager und Terrarien.



Dazu kommt noch die Trickdog-Europameisterschaft, internationale tierische Stars auf der Showbühne und Tierisches von null bis tausend Füßen, so der Veranstalter. Für die Tiere gibt es auch Nahrungsangebot vor Ort.



Wie üblich braucht es FFP2-Masken für den Besuch, Registrierungspflicht und G-Regelungen sind ansonsten nicht einzuhalten (Website). Mitgebrachte Hunde brauchen Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung.

#Messe #Haustiere #Wien







