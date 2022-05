Tierische News 18.05.2022

Pferde: Die gewaltlose Ausbildung macht sicher Sein Pferd mit Leckerli ködern, mit Gewalt zwingen oder mit Tricks stimulieren ist nicht der Weg zu einer guten und erfolgreichen Beziehung zum Tier. Dabei liegt die richtige Ausbildung so nahe! An wen denken wir, wenn wir starke Pferde in vertrauensvoller Beziehung mit ebenso starken Menschen im Kopf haben? Richtig, die Western-Filme fallen dabei gleich ein, Cowboy und Indianer brauchten die Pferde und hatten vermutlich mehr Bezug zu ihnen, als heutige Menschen zu irgendeinem anderen Element in ihrem Leben. Insbesondere die Indianer, die im Einklang mit der Natur lebten, waren nah an den Tieren und beherrschten die Technik des Reitens und Zusammenlebens mit den Pferden perfekt. Aus der reinen Beobachtung der Herden heraus, im Gegensatz zum 'weißen Mann', der die Zucht gerne auch mit Druck und Gewalt im Training kombiniert hat.



Einer wie kaum ein anderer, der das erkannt und erforscht hat, ist Johannes Wagner. Mit seinem Gestüt M'amin in der Steiermark schaffte er etwas, das die Amerikaner selbst nicht mehr hin bekommen haben: Er holte die letzten echten Indianerpferde nach Österreich und führte die Zucht dieser imposanten Pferde in Gschaid bei Birkfeld fort, rettete der Art damit das Überleben. Mehr noch, er konnte durch viele Jahre gute Kontakte und Leben vor Ort auch die Kultur der Natives aufnehmen, sammeln, in die heutige Zeit bringen und zurück in das Training mit den Pferden führen. Sein modernes 'Northwest Horsemanship' basiert nicht nur auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern eben auch auf dem, was die Palouse-Indianer tradiert haben. Wo diese selbst mit Wildpferden harmonisch leben und diese nutzen konnten schafft Wagner heute seine zwanglose Reitkunst auch bei sogenannten 'Problempferden'.





Fotos: imaginer.at



Doch er gibt sich nicht damit zufrieden, die 'echten' Pferde der Indianer zu züchten und sein Wissen zu nutzen, er hat auch ein Trainingssystem entwickelt, bei dem mit einfachen Regeln und mit System jeder erlernen kann, Pferde richtig zu führen und zu treuen Gefährten zu machen. 'Ich habe das Native Horsemanship in Nordamerika beim Stamm der Palouse erlernt. damit konnte ein System entwickelt werden, welches das ursprüngliche Beziehungstraining auf die heutigen, modernen Reitweisen sehr rasch und effektiv anwendbar macht.' erklärt Wagner zu seinem auf vier Säulen basierten Lehrgang. Schon in kürzester Zeit kann man durch Beziehungstraining mit dem Pferd Erfolge feiern, sein Motto 'Alpha in der Zweierherde werden' kann dann aber auch noch umfangreich ausgebaut und bis hin zur perfektionierten Bodenarbeit und Reiten ergänzt werden. Das 'Native Horsemanship' erlernt man am besten in der Steiermark direkt bei Johannes Wagner, mit Onlineangeboten und Webinaren bietet er aber auch überregional an.







Mehr zum Lehrgang Northwest Horsemanship...



'Eigentlich bin ich Beziehungscoach' scherzte Johannes Wagner im Gespräch bei der Besichtigung des M'amin Horse Territory in Gschaid. Immerhin trainiert er mehr den Menschen als das Pferd, denn es kommt viel auf dessen Körpersprache und Beziehungsarbeit mit dem Pferd an. Der Lohn der Arbeit kommt dann schnell, es ist verblüffend wie viel selbst aus herausfordernden Pferden zu holen ist. Seine geschulten Pferde folgen Wagner jedenfalls auf kleinste Fingerzeige, Blicke und Bewegungen auch aus der Distanz. 'Bewegung ist ein wesentlicher Eckpfeiler der Ausbildung' erklärt er. 'Schon die Indianer haben das erkannt und durch eigentlich simple Methoden dafür gesorgt, dass die Pferde den Menschen als Führer der Herde akzeptiert haben.' Gut, das dieses Wissen nun in Österreich wieder weiterentwickelt und -gegeben wird! Absolventen der Workshops oder Lehrgangseinheiten werden jedenfalls im Umgang mit den Pferden sicher, bauen Vertrauen auf - und lernen so nebenbei die großartigen M'amin-Pferde kennen, die man ebenfalls gesehen haben muss. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Pferde #Indianer #Mamin #Northwestnatives #Ausbildung #Training





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Neuzugang bei den Indianerpferden

Am Gestüt M'amin ist ein Fohlen mit dem Jahrestart dazu gekommen. Weitere acht Nachwüchsler bei den NorthWest-Pferden werden dieses Jahr in die Indianer-Welt geboren werden.



Spanische Hofreitschule

Die 'Morgenarbeit mit Musik' bietet einen geführten Rundgang durch die Hofreitschule in Wien sowie Einbli...



Festival der Tiere in Wien

Der Tier Tag auf der Donauinsel in Wien am 14. und 15. September steht unter dem Motto 'Tierisch gut'....



Pferdemesse Alpen Adria

Von Donnerstag, den 26. Oktober, bis Sonntag, den 29. Oktober steht Klagenfurt mit der 'Pferdemesse Alpen...



Pferde Europas

...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: