Tierische News 22.08.2022



Indianer-Pferde-Erlebniswelt in Gschaid/Birkfeld

Die North West Natives legen los in der Steiermark. Lehrreiches, Unterhaltsames und Wohlschmeckendes kommt dabei zusammen, wo die Indianerpferde für die Nachwelt geschützt werden.





Das Video von der Eröffnung der Ausstellung zeigt das umfangreiche Programm am Gelände in Gschaid. Was am Wochenende noch dazu kommt ist jeweils die Horsemanship-Show, die die einmalige Art der Schulung mit dem Pferd zeigt, die die Experten auf diesem Gebiet - die Indianer - entwickelt haben.



North West Natives



Die NorthWestNatives sind einen Besuch wert. Mittwoch bis Sonntag gibt es Führungen durch das Tipi-Dorf und die exklusiven Ausstellungsstücke, die direkt von den Indianern aus den USA stammen. Und immer mit dabei ist die Nähe zu den originalen Indianerpferden, die mit ihrem imposanten Auftreten alleine schon ein Hingucker sind.





Fotoserie Eröffnung 2022

















