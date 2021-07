Aktuell 07.07.2021

Landkarten lesen können... Von wegen kartenilliterat: 70 Prozent der Generation Z im Vereinigten Königreich sind zuversichtlich, dass sie eine klassische Landkarte lesen können. Das ergab eine Studie des britischen Landvermessers Ordnance Survey. Die Jugend nutzt demnach sogar öfter klassische Karten als ältere Generationen. Das dürfte damit zusammenhängen, dass die Jugend letztlich dank Apps eigentlich gut mit grundlegenden Konzepten des Kartenlesens vertraut ist.



Klassisches Kartenlesen gilt wegen Smartphone-Apps und Google Maps als aussterbende Kunst, die gerade die Jugend nicht mehr beherrscht. Doch das stimmt offenbar gar nicht, wie die Studie mit 2.000 Teilnehmern nahelegt. Denn während unter den 45- bis 54-jährigen Briten drei von zehn angeben, dass sie nie physische Landkarten nutzen, ist dieser Anteil bei der Gen Z nur etwa halb so groß. Dafür sagen 27 Prozent der Jungen, dass sie mehrmals im Monat eine papierene Karte nutzen - unter den 54- bis 65-Jährigen sind es nur vier Prozent.



Dieses überraschende Ergebnis liegt womöglich sogar an der Digitalisierung selbst. 'Viele junge Menschen sind heute so gewöhnt, Karten auf dem Smartphone zu lesen und die Apps sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, sodass sie diese Fähigkeiten auch souverän auf die traditionelle Papierkarte übertragen können', meint Nick Giles, Managing Director Ordnance Survey Leisure. Noch überraschender scheint insofern, dass die Hälfte der Gen Z sicher mit einem Kompass umgehen kann - wiederum ein größerer Anteil als unter den 45- bis 54-Jährigen.



Die Studienergebnisse wurden zur 'National Map Reading Week' veröffentlicht, die Ordnance Survey dieses Jahr für den 5. bis 11. Juli ausgerufen hat. Damit will der Landvermesser der Bevölkerung näherbringen, wie nützlich klassische Karten etwa in der freien Natur oder auch dann, wenn der Handy-Akku versagt, sein können. Völlig uneigennützig ist die Aktion aber wohl nicht - Ordnance Survey ist selbst einer der größten Kartenhersteller der Welt. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Landkarte #Plan #App #Smartphones





