Aktuell 06.10.2021

Kleidung und Social Media

Japanische Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren sind sehr modebewusst und wählen ihre Kleidung danach aus, mit wem sie sich treffen und was sie zu tun beabsichtigen.

Eine große Rolle spielt dabei gutes Aussehen in den sozialen Medien. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Shibuya 109 Lab, einem Jugend-Marketing-Researcher unter 120 Frauen und 85 Männern der Generation Z.



Tatsächlich scheinen die meisten Befragten ihre Outfits sorgfältig nach ihren Plänen für den Tag abzustimmen. Die Top-Antwort aller Befragten lautete: 'Ich wähle mein Outfit danach aus, wohin ich gehe' (67,3 Prozent). Bei 53,7 Prozent entscheidet sich die Kleiderwahl nach dem, was sie zu tun beabsichtigen. 30,7 Prozent gaben an, dass sie ihr Outfit sogar danach planen, mit wem sie abhängen, was bedeute, dass sie ihre Kleidung an den Modegeschmack ihrer Begleiter anpassen.



Als nächstes wurden die Befragten nach ihrem eigenen Modegeschmack gefragt. Bei den Männern war der mit Abstand beliebteste Modestil 'leger' (58,8 Prozent). Mit 57,5 Prozent entschieden sich auch die jungen Frauen für das Legere, wobei sich etwa die Hälfte für eine weibliche und die andere Hälfte für eine eher männliche Note aussprachen. 24 Prozent bevorzugen einen raffinierteren und edleren Modestil.



Befragt, worauf sie beim Kleidungskauf besonders achten, erklärten 63,9 Prozent, dass sie sich für ein bestimmtes Design entscheiden. Aber auch die Passform (44,9 Prozent) und die Kombinationsmöglichkeiten spielen zu 44,9 Prozent eine Rolle. Viele Befragten setzen auf Körpertyp-Diagnose-Programme, die in verschiedenen japanischen Netzwerken angeboten werden. Sie geben Hinweise darauf, welche Kleidungsstücke und Stile am besten zum jeweiligen Typ passen. Diese Programme helfen dann auch, die Klamotten zu kaufen.



Gleichzeitig sind soziale Netzwerke für junge Japaner die wichtigste Informationsquelle, wenn es um Modefragen geht. 83,4 Prozent der Befragten geben an, sich über Instagram zu informieren, aber auch Video-Streaming-Plattformen und TikTok spielen eine bedeutende Rolle. Mit 40,5 Prozent lassen sich aber noch viele ganz klassisch von Freunden und Familienmitgliedern beraten.

pte/red

