Säugling 23.11.2021

Schnuller überwacht Baby Die Atmung von Babys lässt sich künftig mithilfe einer Wärmebildkamera und eines intelligenten Schnullers überwachen. Dies stellt sicher, dass bei einem länger anhaltenden Atemstillstand ein Alarm ausgelöst wird, sodass Pfleger oder Ärzte eingreifen können, um etwa eine Schädigung des Gehirns zu verhindern. Forscher der Universität Eindhoven und der Medizingerätehersteller Philips haben das System entwickelt.



Für den Einsatz der Wärmebildkamera hat sich Ilde Lorato von der Universität Eindhoven entschieden, weil diese auch im Dunkeln brauchbare Bilder vom Gesicht der Babys machen kann, die also nicht im Schlaf gestört werden. Das Video allein bringt es natürlich nicht. Die Entwickler mussten einen Bildauswertungs-Algorithmus entwickeln, der das bei einem Atemstillstand typische Verhalten des Babys eindeutig erkennt.



Es zeigte sich, dass die Atembewegungen von Babys, die während des Schlafs am Schnuller nuckeln, nicht eindeutig zu identifizieren waren. Da kam Lorato die Idee, einen Schnuller zu entwickeln, der die Bewegungen des Schnullers erfasst, sodass sie bei der Anwendung der Bildauswertungs-Software ausgeblendet werden und nur das Atemsignal übrigbleibt.



Am einfachsten ist der Einsatz der beiden Überwachungssysteme, wenn das Baby schon in einem offenen Bett schlafen kann. Liegt es noch im Inkubator, also einem beheizten und geschlossenen Bett, muss die Kamera im Inneren montiert werden, was wegen des fehlenden Platzes eine knifflige Sache ist, wie auch Mitentwickler Peter Andriessen vom Máxima MedicalCenter bestätigt.



Apnoe, eine Fehlfunktion, bei der die Atmung für mindestens zehn Sekunden unterbrochen wird, ist ein häufiges Problem bei Erwachsenen während des Schlafes. Apnoe betrifft jedoch auch Kinder. Fast alle, die nach weniger als 30 Wochen geboren werden oder bei der Geburt weniger als ein Kilogramm wiegen, sind von Atemstillständen bedroht. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Baby #Schnuller #Überwachung





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Schlafstörungen machen krank

Die beiden Ruhestörungen Schlafapnoe und kurze Schlafdauer haben unterschiedliche negative Auswirkungen a...



Tödlich: Sekundenschlaf

Die Nacht war kurz, die Fahrt zur Arbeit monoton wie immer, und plötzlich passiert es: Für wenige Augenbl...



Gefährliches Schnarchen

...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: