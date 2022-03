Kind 02.03.2022

Teens wollen Unternehmer werden

Laut einer Umfrage von Junior Achievement USA (JA) sind 60 Prozent der US-Teenager mehr daran interessiert, ein eigenes Unternehmen zu gründen, als angestellt zu werden.

37 Prozent der Möchtegern-Unternehmer lassen sich dabei von Influencern und Prominenten inspirieren, 45 Prozent würden eher den Rat von Unternehmern suchen, um zu erfahren, wie diese es geschafft haben, selbstständig zu werden. 37 Prozent wünschen sich Info-Angebote in ihrer Schule oder außerhalb, in denen sie etwas über Unternehmensgründungen lernen. An der Umfrage haben 1.000 US-Teens zwischen 13 und 17 Jahren teilgenommen. Sie folgten E-Mail-Einladungen oder wurden online befragt.



Diesen Wunsch vieler Teens greift Junior Achievement USA gemeinsam mit The Hartford, einer der größten Investment- und Versicherungsgesellschaften der USA, auf. Seit 2014 unterstützt das Unternehmen das JA Company Program, das Highschool-Schülern zeigt, wie man ein Konzept für eine Geschäftsidee entwickelt und sie in die Realität umsetzt. Das neue Pop-up-Modell lehrt Schülern der Mittel- und Oberstufe, wie sie ihr eigenes Pop-up-Unternehmen in sieben Sitzungen mit Pädagogen und lokalen Wirtschaftsführern planen, starten und betreiben können. Pop-up-Unternehmen, meist Pop-up-Stores, sind auf Zeit betriebene, kurzfristig ins Leben gerufene Unternehmungen.



'Diese Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass Teenager mehr denn je daran interessiert sind, Unternehmen zu gründen. Noch ermutigender ist, dass das Know-how von Unternehmern eine Rolle spielen kann, um sie besser auf eine Karriere als Unternehmer vorzubereiten. Deshalb sind wir stolz darauf, bei dieser neuen Initiative mit The Hartford zusammenzuarbeiten', sagt Jack E. Kosakowski, Präsident und CEO von Junior Achievement USA.

