App gegen dicke Kinder Forscher des Karolinska Institutet haben eine neue App entwickelt, die Gewichtsveränderungen von fettleibigen Kindern und Jugendlichen anzeigt und diesen somit beim Abnehmen hilft. Auf die Daten haben sowohl die Kinder selbst als auch Fachpersonal Zugriff, das bei der Gewichtsregulation hilft. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht muss verbessert werden. Internationale Studien zeigen, dass häufige Nachuntersuchungen alle zwei Wochen am effektivsten sind, um Verhaltensänderungen aufrechtzuerhalten. 'Aber das ist nicht machbar, weder für die Familien noch für das Gesundheitssystem. Wir müssen daher neue Wege finden, um mehr Unterstützung zu bieten', sagt Emilia Hagman, Forscherin am Department of Clinical Science, Intervention and Technology, die die Wirkung der App des schwedischen Unternehmens Evira in Stockholm überprüft hat.



100 Kinder konnten das digi-physische Behandlungskonzept ein Jahr lang ausprobieren. Die App zeigt die Gewichtsentwicklung des Kindes als Kurve an, die innerhalb eines grünen Gewichtszielkorridors liegen sollte. Dieser wird individuell ermittelt und bei Arztbesuchen alle drei Monate aktualisiert. Angehörige der Gesundheitsberufe hatten Zugriff auf dieselben Daten. Über eine Chat-Funktion kann das Gesundheitspersonal zusätzliche Unterstützung anbieten. Die Eltern können bei Bedarf auch um zusätzliche Unterstützung bitten.



Um die Wirksamkeit zu gewährleisten, wurden diese Kinder mit 300 zufällig ausgewählten Heranwachsenden aus dem schwedischen Adipositas-Behandlungsregister für Kinder verglichen, die im gleichen Zeitraum in anderen Kliniken des Landes auf erprobte Art behandelt wurden. Die Kinder, die die App nutzten, erzielten im Vergleich zur Kontrollgruppe doppelt so gute Ergebnisse, das heißt größere Gewichtsverluste.



'Besonders erfreulich war, dass es bei Jugendlichen so gut funktioniert hat, die wir sonst mit einer verhaltensverändernden Therapie nicht erreichen konnten', sagt Pernilla Danielsson Liljeqvist, die an der Untersuchung beteiligt war. 'Die App bietet mehr Unterstützung durch kontinuierliches Feedback, was Klarheit in Bezug auf die Behandlung schafft. Wir konnten keine Nebenwirkungen feststellen, die mit der Behandlung verbunden sind, zum Beispiel in Form von Essstörungen.' pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Übergewicht #Smartphones #Kinder





