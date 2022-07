Link und Tipp 14.07.2022

Kinderfest in Radstadt

Am Sonntag, den 24.7.2022, meldet sich der Kindertag in Radstadt nach vier Jahren Pause zurück. Auf über 80 Spielstationen bleibt kein Kind ruhig sitzen und das ist auch gut so.

Innerhalb der jahrhundertealten Stadtmauern werden dann über 80 coole Spielstationen aufgebaut, die keine Wünsche offenlassen. Von der riesigen Abenteuer-Rutsche, über den Hochseilgarten, die Kletterwand, die Schatzsuche im Heuhaufen, den Riesen-Wuzzler bis hin zur Nintendo-Switch Station und dem Bummelzug, der durch die engen Gassen der Stadt fährt, ist wirklich alles dabei.



Los geht's um 10 Uhr morgens mit Nonstop Unterhaltung bis 18 Uhr abends. Für das leiblich Wohl in den wohlverdienten Pausen für die Kleinen (und die Großen) sorgen die Gastronomiebetriebe der Radstädter Innenstadt.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Radstadt #Spielplatz #Veranstaltung







Auch interessant!

Radstadt sagt ab

Aufgrund der strengen Corona-Maßnahmen ist es nicht möglich den beliebten Adventmarkt, auch in einer abge...



Straßenfest in der Josefstadt

'Josefine' nennt sich das Fest auf der Josefstädter Straße am 17.9.2021. Mit dem neuen Bezirksvorsteher k...



Wintercircus im Wiener Prater

Eine circensische Reise in traumhafte Welten gibt es bis Februar auf der Praterwiese in Wien. Wir verlose...



Golf für die ganze Familie

Golf hat sich vom einstigen Elite- zum Breitensport immer mehr zum Familiensport entwickelt. Im Falkenste...