Aktuell 14.09.2022

Ärmer und süchtiger

Jugendliche aus wirtschaftlich schwächeren Milieus neigen stärker zu Social-Media-Sucht als Altersgenossen mit anderem Hintergrund.

Dies besagt die internationale Studie 'Health Behavior in School-aged Children' unter Mitwirkung der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift 'Information, Community and Society' nachzulesen.



Die Forscher haben 179.049 Mädchen und Jungen im Alter von elf, 13 und 15 Jahren anonym in 43 Ländern befragt, darunter auch die meisten europäischen Staaten. Diejenigen aus sozio-ökonomisch benachteiligten Verhältnissen geben häufiger an, süchtig nach Facebook, Instagram, WhatsApp und anderen sozialen Medien zu sein. An Schulen, in denen große soziale Unterschiede zwischen Familien von Klassenkameraden bestehen, ist die Kluft laut der Umfrage besonders auffällig.



'Diese Ergebnisse weisen auf die potenziell schädlichen Einflüsse der Ungleichheit auf individueller, schulischer und nationaler Ebene auf die problematische Nutzung sozialer Medien durch Jugendliche hin', sagt Hauptautorin und Psychologin Michela Lenzi von der Universität Padua. 'Politische Entscheidungsträger sollten Maßnahmen zur Verringerung von Ungleichheiten entwickeln, um maladaptive Muster der Nutzung sozialer Medien durch Jugendliche zu begrenzen.' Zu den negativen Verhaltensmustern gehört laut der Studie, dass die Schüler die Bildschirmzeit nicht reduzieren können und ihre Freunde und Familie über die Nutzung sozialer Medien anlügen.



Viele junge Menschen nutzen täglich soziale Medien. Deren Vorteile für das Wohlbefinden sind ebenso gut dokumentiert wie die Risiken. Problematische soziale Mediennutzung (PSMU) ist nicht offiziell als Verhaltenssucht anerkannt. Sie wird jedoch als ein Gesundheitsproblem angesehen, das Mädchen und Jungen betrifft. Hauptziel dieser Studie war es, erstmals die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Ungleichheiten, die auf individueller, schulischer und nationaler Ebene gemessen wurden, auf jugendliche PSMU hin zu untersuchen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass diejenigen, die im Vergleich zu ihren Mitschülern benachteiligt waren und wirtschaftlich ungleiche Schulen besuchen, mit größerer Wahrscheinlichkeit von PSMU betroffen sind. In einer weiteren Studie sagen 35 Prozent der befragten US-Jugendlichen, dass sie mindestens ein Social-Media-Portal 'fast ständig' nutzen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kinder #Schule #Sucht #Social Media #Einkommen







Auch interessant!

Jugend glaubt eher an Fakes

Teenagern fällt es schwer, zwischen falschen und wahren Gesundheitsinformationen zu unterscheiden, wie ei...



Wanderer in Social Media-Gefahr

Soziale Medien können Rucksacktouristen in ernsthafte Schwierigkeiten bringen, wie eine Analyse des Mediz...



Schlechter Sex wegen Social Media

Die bei vielen Menschen, vor allem jüngeren, ausgeprägte Sucht nach dem Social Web beeinträchtigt sexuell...



Social Antisemitismus

Laut der Anti-Defamation League war das Jahr 2021 ein Tiefpunkt in der Geschichte des US-Antisemitismus. ...