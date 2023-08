Link und Tipp 10.08.2023

Vornamen: Trends 2023

Die Statistik Austria hat wieder die beliebtesten Vornamen im Jahr ermittelt. Darunter sind viele bekannte Trends fortgeschrieben.

Beliebteste Vornamen bei Mädchen:



Emma

Emilia

Marie

Mia

Anna



Beliebteste Vornamen bei Buben:



Maximilian

Felix

Paul

Jakob

Noah



Daten von Statistik Austria



