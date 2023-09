Link und Tipp 31.08.2023

Millionen Farben aus einem Stift Der 'Colorpik Pen' des New Yorker Unternehmens Colorpik schreibt und malt in 26 Mio. Farben. Die gewünschte Farbe lässt sich aus der Umgebung entnehmen, weil der Stift mit einem Farb-Scanner ausgestattet ist. Hält ihn der Nutzer beispielsweise auf eine Tomate, so schreibt er rot, bei einer Zitrone ergibt sich gelb und bei Spinat grün. Im Inneren des Stiftes befinden vier nachfüllbare Tintenpatronen in Schwarz, Gelb, Magenta und Cyan, so wie bei einem Farbdrucker. Zudem verbirgt sich im Schaft des Stiftes ein Mischwerk, das die gescannte Farbe blitzschnell anrührt. Sie fließt so lange, bis eine neue Farbe erfasst worden ist.



Der Colorpik wird mit bis zu sechs verschiedenen Federn geliefert, die nach Belieben ausgetauscht werden können. Sie machen ihn zum Beispiel zum Kugelschreiber, Marker oder Fineliner. Der Stift kann mit einer speziellen iOS/Android-App über Bluetooth mit einem Tablet oder per USB mit einem Computer kommunizieren, sodass der Nutzer die gescannten Farben in seine digitalen Projekte integrieren kann.



Mit der App lässt sich der gescannte Farbton optimieren. Möchte der Nutzer in einer bestimmten Farbe zeichnen, ohne sie in seiner Umgebung suchen zu müssen, kann er sie aus einem mitgelieferten Flipchart mit 199 verschiedenen Farben scannen. Eine Ladung des 280-Milliamperestunden-Lithium-Ionen-Akkus des Colorpik soll für etwa 15 Stunden ausreichen. Mit der Füllung jeder Patrone soll man einen 24 Kilometer langen Strich ziehen können.



Colorpick sucht auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanzielle Unterstützer. Mehr als 8.700 Dollar sind von 57 Interessenten bereits eingezahlt worden. Das Geld soll genutzt werden, um die Produktion aufzubauen. Wer jetzt bestellt, erhält den Stift für 149 Dollar. Die Auslieferung an Kunden in beliebigen Ländern soll im März 2024 beginnen. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 298 Dollar. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Stift #Kunst #Malen #Farben





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Digitale Umkleide

Die virtuelle Anprobe beim Online-Shopping gewinnt laut einer BITKOM-Umfrage unter 1.123 Personen ab 16 J...



Farben scannen und verwenden

Mit einem Farben-Scanner, den man handlich mitnehmen und mit dem Smartphone kombiniert als Speicher nutze...



Basteln mit Bügelperlen

Kennen Sie Bügelperlen? Das sind kleine Kunststoff-Teile, die man auf einem Raster aufstecken kann und mi...



Epson druckt billig

Mit den neuen Multifunktionsdruckern der Stylus SX100-Serie präsentiert Epson eine Lösung zum Drucken, Ko...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: