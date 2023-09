Aktuell 31.08.2023

Jung selbstständig Die meisten Angehörigen der Generation Z (nach 1997 geboren) würden sich lieber selbstständig machen als für jemand anderen zu arbeiten. 40 Prozent davon wollen es im nächsten Jahr schaffen, zeigt eine Umfrage des Finanzberaters GoBankingRates unter gut 1.000 jungen Amerikanern. Danach wollen viele Bars aufmachen. Es gelte jedoch einige Hürden zu überwinden, nämlich hohe Anlaufkosten und die Finanzierung des Inventars, das für den Betrieb erforderlich ist. Nach Angaben der NYU Stern School of Business haben Betriebe in dem Sektor allerdings eine hohe Bruttogewinnmarge von 44,42 Prozent.



Boutiquen sind ebenfalls beliebt. 'Kunden lieben Bekleidungsgeschäfte, Geschenkeläden und andere Spezialartikel', heißt es bei GoBankingRates. Viele dieser Geschäfte befänden sich in stark frequentierten Einkaufsvierteln und richteten sich an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Wie bei Bars fallen auch hier Inventar- und Anlaufkosten an. Allerdings sei weniger bürokratischer Aufwand nötig. Gemischte Einzelhandelsgeschäfte hätten eine Bruttogewinnmarge von 23,25 Prozent.



Restaurants und Cafés sind laut der GoBankingRates-Umfrage die am häufigsten frequentierten Kleinunternehmen. Von den Personen haben 32,8 Prozent angegeben, Restaurants und Cafés zu besuchen. Restaurants haben eine Bruttogewinnmarge von 30,07 Prozent. Auch Buchhandlungen gehören laut der Umfrage immer noch zu den am stärksten besuchten Kleinunternehmen. Sie können für Marketing-Erfolge sorgen, indem sie mit Autoren und Verlagen zusammenarbeiten und einzigartige Veranstaltungen organisieren. Von den Befragten sagen 15,86 Prozent, dass sie Buchhandlungen anderen kleinen Unternehmen auf der Liste vorziehen. Buchhandlungen hätten eine Bruttogewinnmarge von 23,25 Prozent.



Wer Unternehmer werden wolle, müsse digitales Marketing beherrschen, rät GOBankingRates. Sie müssten potenzielle Kunden wissen lassen, dass sie existieren, und verstehen, wie sie ihr Unternehmen online bewerben können. Ein Verständnis für das Verfassen von Texten und E-Mail-Marketing sei notwendig, damit ein kleines Unternehmen auf dem heutigen Markt erfolgreich sein könne. Wichtig seien auch Fähigkeiten im Finanz-Management.



Inhaber kleiner Geschäfte sollten Dienstleistungen und Vergünstigungen anbieten, die große Unternehmen und große Läden nicht leisten können. 'Wenn Sie einem Kunden das Gefühl geben, willkommen zu sein und sich um ihn zu kümmern, wenn er ihr kleines Unternehmen besucht, wird er wahrscheinlich immer wieder zurückkommen', so GOBankingRates abschließend. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Studie #Jugend #Arbeit





