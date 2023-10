Geburt 12.10.2023

Dicke Schwangere

Komplikationen in der Schwangerschaft wie Präeklampsie und Diabetes erhöhen das Risiko einer Herzerkrankung.

Doch Fettleibigkeit vor oder während der Schwangerschaft ist die eigentliche Ursache für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sagen Forscher von Northwestern Medicine. Die multizentrische und vielfältige Studie hat Schwangere begleitet. Rund die Hälfte der Teilnehmerinnen war übergewichtig oder fettleibig. Details wurden in 'Circulation Research' veröffentlicht.



Laut der korrespondierenden Autorin Sadiya Khan wurde erstmals nachgewiesen, dass ungünstige Schwangerschaftsergebnisse primär Indikatoren und nicht die grundlegende Ursache für die künftige Herzgesundheit sind. 'Das bedeutet, dass die Schwangerschaft nur das Risiko einer Herzerkrankung zum Vorschein bringt, dass bereits bestanden hat', so Khan. Für die Studie haben die Experten Daten der 'nuMOM2b Heart Health Study' genutzt, um prospektiv 4.216 erstmals schwangere Frauen von den frühen Stadien der Schwangerschaft bis durchschnittlich 3,7 Jahre nach der Geburt zu beoachten.



Zum Zeitpunkt des ersten Besuchs waren die Frauen im Schnitt 27 Jahre alt. 53 Prozent verfügten über einen normalen BMI, 25 Prozent waren übergewichtig und 22 Prozent fettleibig. Übergewichtige und fettleibige Frauen verfügten über ein höheres Risiko, an hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen zu leiden. Rund 15 Prozent aller Teilnehmerinnen erlitten während eine Komplikation, die mit Bluthochdruck in Zusammenhang stand. Elf Prozent brachten ein Kind mit einem niedrigen Geburtsgewicht zur Welt. Bei acht Prozent kam es zur Frühgeburt und vier Prozent erkrankten an Diabetes.



In den Jahren nach der Schwangerschaft litten Frauen, die bereits während der Schwangerschaft Bluthochdruck gehabt hatten, um 97 Prozent wahrscheinlicher an Bluthochdruck. Bei 31 Prozent kam es zu hohen Cholesterinwerten. Übergewicht und Fettleibigkeit wirkten sich jedoch nicht auf das Risiko einer Frühgeburt oder eines niedrigen Geburtsgewichts aus. Frauen, die eine Frühgeburt erlebt hatten, verfügten aber über ein erhöhtes Risiko von Bluthochdruck, hohem Blutzucker und hohen Cholesterinwerten. Ein Kind mit einem geringen Geburtsgewicht bekommen zu haben, wirkte sich auf die Krankheitsrisiken der Mütter jedoch nicht aus.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Schwanger #Schwangerschaft #Gewicht #Gesundheit







Auch interessant!

Frühgeburten durch Rauchen

Frauen, die während der Schwangerschaft rauchen, haben 2,6 Mal wahrscheinlicher eine Frühgeburt als Nicht...



Geld, Rauch und Schwangerschaft

Schwangere Frauen hören eher mit dem Rauchen auf, wenn sie finanzielle Anreize als Teil des Behandlungspl...



Fötus und Fett

Fettleibigkeit bei schwangeren Frauen kann laut einer Studie der NYU Grossman School of Medicine die Ent...



Wassergehalt und Fettanteil des Menschen

Eine spannende Frage, die auch unsere Foren beschäftigt, ist die nach der typischen Zusammensetzung des m...



Gewicht und Pubertät

Bei Kindern, die mit einem niedrigen Geburtsgewicht zur Welt gekommen sind, beginnt die Pubertät um mehre...