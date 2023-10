Aktuell 26.10.2023

Magnet gegen Nikotin Das Gehirn beeinflussende Magnetfelder stoppen das Verlangen nach einer Zigarette, wie Forscher der medizinischen Fakultät der University of Missouri ermittelt haben. Sie haben die transkranielle Theta-Burst-Magnetstimulation (TBS) genutzt. Dabei werden mithilfe starker Magnetfelder Bereiche des Gehirns sowohl stimuliert als auch gehemmt. So beeinflussen sie das Gehirn, wodurch der Patient zu einer verbesserten Selbstkontrolle findet und ein geringeres Verlangen nach Nikotin verspürt.



Menschen mit Nikotinabhängigkeit weisen im Vergleich zu gesunden Nichtrauchern tendenziell erhebliche strukturelle und funktionelle Unterschiede im Gehirn auf. Es hat sich gezeigt, dass das Rauchen von Zigaretten zur Verringerung der grauen Hirnsubstanz führt. Das bedeutet, dass es weniger Neuronen und andere Zellen im Gehirn gibt. Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese Unterschiede die inhibitorische Kontrolle (IC) beeinflussen können, also die Kontrolle über automatische Triebe und Reaktionen auf Reize, was es Menschen ermöglicht, eine impulsive Reaktion auf ein Ereignis zu stoppen.



'Mangelnde IC kann dazu führen, dass Raucher als Reaktion etwa auf eine schlechte Nachricht oder ein plötzlich auftauchendes finanzielles Problem erstmal zur Zigarette greifen', sagt Forscher Brett Froeliger. Es gebe zwei Formen von TBS, die kontinuierliche (cTBS) und die intermittierende (iTBS). Bei ersterer werden drei kurze magnetische Pulse 40 Sekunden lang regelmäßig wiederholt, während bei iTBS die gleiche Anzahl von Pulsen unregelmäßig über mehr als 190 Sekunden erzeugt wird. Diese Art der Magnetstimulation wird bereits zur Behandlung psychischer Erkrankungen und Störungen eingesetzt. cTBS wurde experimentell zur Therapie von Ängsten getestet, während iTBS von der Food and Drug Administration zur Behandlung schwerer depressiver Störungen zugelassen ist.



Froeliger und sein Team haben 37 Raucher mit cTBS und iTBS behandelt. Die meisten waren Ende 40. Sie zielten auf die untere Stirnwindung, eine Struktur des Frontallappens der Großhirnrinde, die stark an der IC beteiligt ist. Die Forscher fanden heraus, dass cTBS den IC-Wert verbessert, während sowohl cTBS als auch iTBS das Verlangen und damit auch das Verlangen nach Nikotin reduzieren. 'Behandlungen, die die IC verbessern, können auch dazu beitragen, den Kreislauf des Drogenkonsums bei Personen mit anderen Substanzstörungen zu durchbrechen', glaubt der Psychiater.





