Depression bei Kindern

Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper im Alter von elf Jahren steht mit einem erhöhten Risiko einer Depression mit 14 Jahren in Zusammenhang. Das zeigt eine Längsschnittstudie unter der Leitung des University College London.

Die Forscher schreiben in 'The Lancet Psychiatry', dass Probleme mit dem Körperbild einen großen Anteil der Verbindung von BMI und Depressionen bei Kindern erklären. Die von Wellcome unterstützte Studie umfasst 13.135 Teilnehmer der 'Millennium Cohort Study'. Dabei handelt es sich um eine landesweit repräsentative Geburtskohortenstudie von Personen, die zwischen 2000 und 2002 in Großbritannien geboren wurden. Ein hoher BMI im Alter von sieben Jahren steht demnach mit erhöhten Symptomen einer Depression im Alter von 14 Jahren in Verbindung. Davon betroffen ist auch eine größere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper mit elf Jahren.



Diese Unzufriedenheit ist auch einer der Hauptfaktoren für den Zusammenhang zwischen dem BMI mit sieben Jahren und folgenden Symptomen einer Depression. Damit lassen sich 43 Prozent des Zusammenhangs erklären, heißt es. Alle drei Zusammenhänge sind überdies bei Mädchen doppelt so stark ausgeprägt wie bei Jungen. Laut Studienleiterin Francesca Solmi zufolge treten Depressionen heute bei jungen Menschen öfter auf. Das gilt auch für einen BMI mit Übergewicht und der Unzufriedenheit mit dem Körper.



Bei der aktuellen Studie wurden andere Faktoren nicht berücksichtigt, die ebenfalls erklären könnten, warum Kinder mit einem hohen BMI eher Symptome einer Depression aufweisen. Die Forscher gehen jedoch davon aus, dass andere biologische Faktoren wie Entzündungen oder umweltbedingte Erfahrungen wie Mobbing ebenfalls einen Teil dieses Zusammenhangs erklären.



Laut Erstautorin Emma Blundell ist es neben der Förderung von gesunder Ernährung und Sport auch möglich, dass gewisse öffentlich verbreitete Botschaften auch Gefühle von Schuld oder Scham begünstigen können. In England werden zum Beispiel alle Kinder in der Schule gewogen, um festzustellen, ob Maßnahmen zur Verringerung des Gewichts unternommen werden müssen.

