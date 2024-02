Aktuell 08.02.2024

Junge misstrauen Wissenschaft Junge Spanier vertrauen der Wissenschaft weniger als ältere. Das haben Forscher der Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) und der Universidade Santiago de Compostela (USC) in einer umfassenden Untersuchung herausgefunden. Das Phänomen ist nicht unbedingt auf Spanien begrenzt. Die Experten haben analysiert, wie Spanier sich während der COVID-19-Pandemie informierten und wie sie die Rolle von Journalisten, den Medien, der wissenschaftlichen Gemeinschaft und anderen Infoquellen wahrgenommen haben.



72,6 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stimmen demnach zu, dass die Wissenschaft nach der Wahrheit sucht und sie öffentlich macht, während 90,2 Prozent der über 65-Jährigen so denken. Darüber hinaus ist der Anteil der jungen Menschen, die glauben, dass Wissenschaft eine Gefahr für die Menschheit darstellt, fast dreimal so hoch wie bei älteren Menschen.



Diese Ergebnisse deuten auf ein wachsendes Misstrauen junger Menschen gegenüber der Wissenschaft hin, was etwa den Mangel an naturwissenschaftlichen Berufen in diesem Segment erklärt, sagen die Forscher. 'Junge Menschen wollen keine Karrieren in Naturwissenschaften, Technik und Mathematik einschlagen, weil sie glauben, dass Wissenschaft keine Methode zur Suche nach der Wahrheit ist und dass sie sogar gefährlich für die Zukunft der Menschheit ist', sagt UC3M-Professor Carlos Elías.



'Es ist paradox und sehr besorgniserregend, dass die Generationen mit dem besten Zugang zu Infos und Bildung gleichzeitig diejenigen sind, die am wenigsten davon konsumieren und Wissenschaft und Journalismus misstrauen', meint Alberto Quian, Dozent für Journalismus an der USC und Mitautor der Studie. 'Wir müssen sorgfältig darüber nachdenken, wie wir das ändern können.'



Alter und Weltanschauung sind die Faktoren, die den größten Einfluss auf die Nutzung verschiedener Arten von Infoquellen haben. Traditionelle Medien werden am häufigsten von der politischen Mitte genutzt, während sich die Linken eher auf offizielle Quellen wie Gesundheitsbehörden verlassen; im Gegensatz am rechten Rand, die Forschungsorganisationen vertrauen. Andererseits 'bevorzugen Impfgegner alternative Quellen. Das liegt daran, dass die traditionellen Medien Impfungen unterstützen', betonen die Forscher. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Wissenschaft #Jugend #Forschung





