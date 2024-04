Aktuell 03.04.2024

Studium lohnt sich

Ein Hochschulstudium mit Abschluss ist trotz der Studiengebühren, die beispielsweise in den USA erhoben werden, nach wie vor eine gute Investition, auch wenn die wirtschaftliche Rentabilität je nach Studienfach und erkunft der Studenten variiert.

Das zeigt eine Studie von Liang Zhang und Yitong Hu von der New York University und Xiangmin Liu von der Rutgers University. Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem in den USA die Skepsis über den Wert eines Hochschulabschlusses angesichts steigender College-Kosten und einer sich wandelnden Wirtschaft zunimmt. Die Forscher haben den Werdegang von 5,8 Mio. Amerikanern analysiert.



Beim Vergleich von Personen, die einen Bachelor-Abschluss erworben haben, mit solchen, die nur die High School abgeschlossen haben, konnten die Forscher feststellen, dass ein Hochschulabschluss eine Investitionsrendite von 9,88 Prozent bei Frauen und 9,06 Prozent bei Männern bietet, basierend auf dem Medianeinkommen. Mit anderen Worten: Es wird erwartet, dass ein Hochschulabschluss während der gesamten beruflichen Laufbahn eine jährliche Rendite von neun bis zehn Prozent bringt.



Die Forscher haben die Lohnunterschiede zwischen College- und High-School-Absolventen sowie eine Reihe anderer Faktoren berücksichtigt, darunter Studiengebühren und andere studienbedingte Ausgaben, erhaltene Finanzhilfen, Arbeitseinkommen während des Studiums und die Opportunitätskosten, also entgangene Einkommen aufgrund des späteren Einstiegs in den Beruf. Die Studie stützt sich auf Daten der American Community Survey des U.S. Census Bureau für den Zeitraum 2009 bis 2021 für 2,9 Mio. Personen mit College-Abschluss und 2,9 Mio. Personen mit High-School-Abschluss im Alter zwischen 18 und 65 Jahren.



'Unsere Kosten-Nutzen-Analyse zeigt, dass ein Hochschulabschluss im Schnitt eine bessere Rendite als der Aktienmarkt bietet', so Zhang. Absolventen der Ingenieurwissenschaften und der Informatik hatten mit über 13 Prozent die höchste mittlere Rendite, gefolgt von den Studienfächern Wirtschaft, Gesundheit sowie Mathematik und Naturwissenschaften mit mehr als zehn Prozent. In den Fächern Biologie, Landwirtschaft und Sozialwissenschaften lagen die Renditen zwischen acht und neun Prozent. Absolventen der Fächer Pädagogik, Geisteswissenschaften und Kunst kamen auf weniger als acht Prozent.

pte/red

