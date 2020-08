Hund 12.08.2020

Hundetag Baden findet statt

Nachdem die Arena Nova die Haustier Aktuell abgesagt hat, ist für Hundefreunde die 'Hundetag' in der Trabrennbahn Baden besonders angesagt.

Und der Hundetag findet auch zuverlässig und sicher statt, meldet der Veranstalter. Die riesige Veranstaltungsfläche erlaubt es, den Hundetag planmäßig am 16.8.2020 durchzuführen.



Hundetag Messe



Der Hundetag Baden ist die größte Outdoor-Hundemesse in Österreich. Ein umfangreiches Programm erwartet dort die Besucher.

#Hunde #Messe #Baden







