Glückliche Kuh Streicheln und sanftes, freundliches Sprechen wirken sich günstig auf die Gesundheit von Rindern aus. Ein bloßes Abspielen 'vom Band' hingegen ist nur bedingt von Erfolg gekrönt, wie Forscher der Veterinärmedizinischen Universität Wien herausgefunden haben. Details wurden in 'Frontiers in Psychology' publiziert.



'Die Ergebnisse unserer Studie deuten darauf hin, dass Streicheln in Kombination mit Live-Sprechen für Rinder entspannender ist als ein per Lautsprecher wiedergegebener Stimmreiz', so Studienerstautorin Annika Lange. Dabei handle es sich um einen Effekt, der über die Situation hinaus wirksam ist: 'Die Änderungen der Herzparameter deuten auf länger anhaltende Entspannungseffekte aufgrund des Live-Sprechens hin', sagt die Forscherin.



Gefällt ihnen das Streicheln, so die Wiener Wissenschaftler, strecken die Kühe oft den Hals, genau wie beim gegenseitigen Lecken. Darüber hinaus gibt es laut Lange Hinweise darauf, dass die Position der Ohren eine Rolle spielt: Besonders hängende Ohren und niedrige Ohrpositionen deuten auf Entspannung hin. Allerdings sei noch nicht eindeutig klar, wie die subtilen Unterschiede der Ohrpositionen bei Rindern genau zu interpretieren sind.





