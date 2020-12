Tierische News 17.12.2020

Korallen aus Ziegeln

Die Künstlerin Marie Griesmar hat zusammen mit der Meeresbiologin Ulrike Pfreundt an der ETH Zürich (ETHZ) 3D-gedruckte Ziegel entwickelt, die sich zu einem Riff zusammensetzen lassen.

Spezielle Oberflächen sorgen dabei für Verwirbelungen im Wasser, welche die Ansiedlung von Korallenlarven begünstigen sollen. Das Projekt 'RRReefs' soll die Folgen des Klimawandels auf die Weltmeere abschwächen helfen.



'Wenn sich mit einem künstlichen Riff die Wachstumsbedingungen für die Larven verbessern ließen, könnten wir die Korallen in ihrer Fortpflanzung unterstützen', erklären Griesmar und Pfreundt. 'Korallen haben einen sehr geringen Reproduktionserfolg - etwa eins zu einer Million', verdeutlicht Pfreundt und ergänzt: 'Als langlebiges Ökosystem hat das bisher gereicht, doch nun kommen sie mit der Anpassung und Wiederbesiedlung nicht nach.'



Das Duo will die natürliche Besiedlung des Ziegel-Riffs mit der Methode der 'assisted evolution' kombinieren. Anders als bei der asexuellen Vermehrung von Korallen durch ihre Teilung, werden dabei Eizellen und Spermien von resistenteren Korallen abgefangen und die Eizellen künstlich befruchtet. Das sichert die genetische Variabilität, welche das Schlüsselelement für die Anpassung an die immer wärmeren Meere ist, heißt es.



'Für die Larven ist die raue Oberfläche des Tons ideal. Die seitlichen Auskragungen im Zentimeterbereich schützen sie vor Sand und hungrigen Fischmäulern', unterstreicht Meeresbiologin Pfreundt. Proben von Griesmars Oberflächenstrukturen hängen zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Indischen Ozean, wo Forscher des Marine Research and High Education Centers die Ansiedlung von Korallenlarven beobachten.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Naturschutz #Korallen #Meer #Ziegel







Auch interessant!

Gesunde Naturdokus mit VR

Naturdokumentationen im TV und im VR-Bereich verbessern das geistige Wohlbefinden des Zuschauers....



Zählung der Meeresbewohner

Als Ende April die ganze Welt auf den Golf von Mexiko blickte, konnte niemand genau sagen, wie viele Meer...



Bedrohung von Korallenriffen durch Meeresschnecke

Forscher der neuseeländischen Victoria University haben bei Feldstudien in Französisch Polynesien entdeck...



Findet Nemo

Das Unterwasser-Abenteuer besitzt eine spannende Story, liebenswerte Charaktere und köstlich komische Dia...