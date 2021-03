Tierische News 25.03.2021

Muscheln als Gift-Sensoren Mit einem biologisch-elektronischen System wollen Forscher der North Carolina State University in Raleigh ein Frühwarnsystem aufbauen, das Alarm schlägt, sobald in einem Gewässer Schadstoffe auftauchen. Auf der biologischen Seite sind Muscheln die Akteure. Diese sind auf einer Unterlage fixiert und filtern bei geöffneten Schalen Nährstoffe aus dem Wasser. Sobald Schadstoffe auftauchen, schließen sie zum Selbstschutz ihre Schalen.



Die Schnapp-Bewegung nutzt ein Sensorelement. Auf den beiden Schalen haben die Forscher eine elektronische Einheit befestigt, die ein Magnetometer und einen Beschleunigungssensor enthält. Es sind preiswerte Sensoren, die es im Elektronikfachnadel gibt. Sie zeichnen die Bewegungen der Schalen auf. Die Auswerteeinheit, die auf einem Pfahl in dem zu überwachenden Gewässer befestigt und per Kabel mit den Sensoren verbunden ist, erfasst so ein schnelles Schließen der Schalen. Wenn mehrere gleichzeitig die Klappe dichtmachen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Schadstoffe die Ursache sind.



Die gesamte Elektronik wird von einem Solarmodul, das mit einer Batterie gekoppelt ist, mit Strom versorgt. Eine Sendeeinheit übermittelt die Daten per Mobilfunk kontinuierlich an die Zentrale. Der Prototyp besteht aus vier verkabelten Muscheln. Man könne auch Dutzende dieser Schalentiere einbeziehen. Das Team um Jay Levine hat das System über 250 Stunden lang in einem Laborfischbecken getestet. Dabei haben die Forscher festgestellt, dass die Sensoren sehr genau sind. Sie erfassen den Winkel der Muschelschalenöffnung mit einer Genauigkeit von weniger als einem Grad. Man könne erkennen, ob diese geschlossen oder geöffnet ist.



'Wir wollen ein 'Internet der Muscheln' einrichten und ihr individuelles und kollektives Verhalten überwachen. Das wird es uns letztendlich ermöglichen, sie als Umgebungssensoren oder Wachposten einzusetzen', unterstreichen die Wissenschaftler. Levine vergleicht das System mit Kanarienvögeln, die früher in Bergwerken vor Kohlenmonoxid 'warnten'. Sie fielen schon bei geringen Konzentrationen tot von ihrer Sitzstange. Die Muscheln dagegen überleben. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Forschung #Wasser #Gift





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Laser gegen Bakterien

Forscher der Purdue University haben eine Laser-Behandlung entwickelt, um Metalloberflächen zu effektiven...



Kakao macht immun und schlank?

Drei der Phenolverbindungen in Kakaoschalen haben große Auswirkungen auf die Fett- und Immunzellen bei Mä...



Muscheln und Roboter

Forscher der Dänischen Technischen Universität (DTU) haben einen speziellen Unterwasserroboter entwickel...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: