Haustiere im Social Web

Gut jeder dritte Hunde- oder Katzenbesitzer hat für seine vierbeinigen Lieblinge Konten in den sozialen Medien eingerichtet, um sie stolz der Welt zu zeigen.

Das hat eine Umfrage unter 2.000 Tierhaltern ergeben, die der international tätige Tierversicherer ManyPets in London in Auftrag gegeben hat. Diese Haustiere haben durchschnittlich 925 Follower, wobei 89 Prozent der Besitzer zugeben, dass ihre Tiere mehr Follower haben als sie selbst. 42 Prozent der Erwachsenen mit persönlichen Social-Media-Profilen geben jedoch zu, ihre eigenen Feeds mit Bildern ihrer Hunde und Katzen zu füllen.



'Es ist offensichtlich, dass Haustiere der Stolz und die Freude der Nation sind. Egal, ob wir sie in den sozialen Medien zeigen oder ihnen eine Geburtstagsfeier schmeißen, unsere vierbeinigen Freunde verdienen das Beste. Wir lieben es, dass Tierbesitzer leidenschaftlich daran interessiert sind, ihre Haustiere an die erste Stelle zu setzen, was ein Kernwert ist, den wir als Marke teilen - und unsere Mission ist es, die Welt zu einem besseren Ort für Haustiere und ihre Besitzer zu machen', sagt ManyPets-CEO Steven Mendel.



38 Prozent der Befragten haben auf den eigenen Smartphones mehr Bilder von ihren Haustieren als von Freunden und 26 Prozent mehr davon als von ihren Eltern. Für zwei Drittel gehören die Haustiere zu den besten Freunden. 34 Prozent aller Besitzer von Tieren richten für sie Geburtstagspartys aus. Fast die Hälfte der Befragten gibt für ihre Hunde und Katzen mehr aus als für einige ihrer Liebsten. 44 Prozent vermissen ihre Haustiere mehr als ihre Eltern, Kinder und Freunde, wenn sie von ihren Vierbeinern getrennt sind. 26 Prozent gehen fast nur in Restaurants, in denen ihre Tiere akzeptiert werden und 55 Prozent finden wegen ihrer Tiere neue Freunde.

