Tierische News 01.02.2023

Haustiermesse Wien im März 2023

Einen neuen Termin hat die Haustiermesse bekommen. Am 4. und 5.3.2023 geht die Veranstaltung dieses Jahr an den Start.

Der neue Termin wurde in unserer Übersicht bereits angepasst. Der Veranstaltungsort - die Marx Halle - bleibt gleich.

