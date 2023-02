Tierische News 22.02.2023

Waffe gegen Tsetse Mit einer neu entdeckten Waffe gehen Forscher der Yale University auf Tsetse-Fliegen-Jagd. Das Insekt überträgt die afrikanische Schlafkrankheit, wenn es Menschen sticht, um deren Blut zu saugen. Die Infektion kann tödlich enden, wenn das Herz angegriffen wird, und darüber hinaus das Gehirn schädigen. Sie tritt gemäß ihres Namens vor allem in Afrika auf und befällt auch Nutztiere mit manchmal tödlichem Ausgang.



'Unser Immunsystem hat es schwer, Trypanosomen (die von den Fliegen übertragen werden und die Krankheit auslösen) zu bekämpfen. Auch sind die meisten Präparate, die wir haben, um die Tsetse-Fliegen zu töten, giftig', sagt Yale-Evolutionsbiologe John Carlson.



Carlson und sein Team haben ein Pheromon entdeckt, einen Botenstoff, der der biochemischen Kommunikation zwischen den Insekten dient. Er wird von den Fliegen aus größeren Entfernungen wahrgenommen und lockt sie an. Wenn sie sich in großen Mengen versammelt haben, lassen sie sich mit geeigneten Fallen einfangen, um sie zu vernichten.



Da der Klimawandel die Gebiete erweitern wird, in denen Tsetsefliegen überleben können, erwarten Experten, dass in den kommenden Jahren mehr Menschen und Tiere von diesen Krankheiten betroffen sein werden - auch in den als gemäßigt geltenden Zonen.



Um Pheromone zu identifizieren, die sich zum Anlocken eignen, hat das Team Tsetsefliegen der Art G. morsitans in eine Flüssigkeit gelegt, um alle Chemikalien aus ihnen herauszulösen, die sie möglicherweise als Botenstoffe nutzen und emittieren. Dann verdampften die Experten die Extrakte und schickten sie durch ein Massenspektrometer, das die genaue Zusammensetzung der Inhaltsstoffe ermittelt.



Die Wissenschaftler konnten somit mehrere bisher unbekannte Chemikalien identifizieren, auf die Tsetse-Fliegen reagieren. Insbesondere eine Chemikalie namens Methylpalmitoleat zog die Fliegen an wie Licht die Motten. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Gesundheit #Fliegen





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

24-Stunden-Drohne

Die neueste Drohnengeneration des US-Herstellers Skydio ist rund um die Uhr in Aktion, wenn es erforderli...



Insekten sind Krebse

Der Evolutionsbiologe Günther Pass untersucht in einem internationalen Projekt die Erfolgsgeschichte der ...



Fliegender Roboter

Wissenschaftler des NASA Ames research Centers haben einen intelligenten und fliegenden Roboter entwickel...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: