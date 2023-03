Reptilien 06.03.2023

Krokodil gegen Infektionen

Forscher der La Trobe University nutzen Abwehrmechanismen von Krokodile gegen Pilzinfektionen und lassen sie Menschen zugutekommen. Wegen der zunehmenden Antibiotikaresistenz nimmt die Gefährdungslage dramatisch zu.

Scott Williams konzentriert sich bei der Entwicklung auf sogenannte Defensine, die die Tiere produzieren. Das sind kleine 33 bis 47 Aminosäuren lange Peptide, die eine Infektion erkennen und das Immunsystem alarmieren, sodass es unverzüglich einschreiten kann.



'Wir haben Strukturen von Krokodil-Defensinen isoliert. Sie sind denen von Menschen überraschend ähnlich, was bedeutet, dass wir sie vermutlich als Vorlage zur Behandlung von Pilzinfektionen beim Menschen verwenden können', so Williams. Die Strukturanalyse hat am Synchrotron der Australian Nuclear and Science Organisation stattgefunden. Dieser Teilchenbeschleuniger erzeugt äußerst scharfes Röntgenlicht, mit dem sich feinste Strukturen abtasten und so sichtbar machen lassen. Das für die Analyse benötigte Gewebe hat die Koorana Crocodile Farm geliefert, der erste kommerzielle Hersteller von Krokodilleder und -fleisch in Australien.



'Die Krokodile verfügen über einen einzigartigen pH-Messmechanismus', so Scott. Dieser ermögliche es ihnen, die Defensine zu beeinflussen, und zwar so, dass sie je nach Vorhandensein einer Infektion ein- oder ausgeschaltet werden, also bei Bedarf gezielt auf die Pilze losgehen. Bisherige Therapien gegen Pilzerkrankungen könnten auch gesunde Zellen in Mitleidenschaft ziehen. Die neue Methode konzentriere sich ausschließlich auf das, was der Gesundheit schade. 'Unsere Ergebnisse liefern ein Modell für das Verständnis der antimikrobiellen Aktivität aller Defensine, einschließlich derjenigen beim Menschen', ergänzt Forscher Mark Hulett.



Defensine wurden in den 1980er-Jahren entdeckt. In jüngster Zeit erregen sie Aufmerksamkeit als potenzielle Therapeutika für die Behandlung von Infektionskrankheiten und Krebs. Allerdings hat sich die Forschung bisher auf menschliche und pflanzliche Defensine konzentriert. Über tierische Defensine, die einzigartige und nützliche Funktionen haben könnten, ist bisher wenig bekannt. In diese Lücke sprangen die Forscher in Australien nun.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Medizin #Studie #Gesundheit #Krokodil #Infektion







Auch interessant!

Antidepressiva und Antibiotika

Antibiotikaresistenzen entstehen aufgrund von typischen Präparaten, die gegen Depressionen eingesetzt wer...



Süße Bakterien

Forscher des California Institute of Technology (Caltech) haben die Ursachen für 'Binge Eating', ungezüge...



Hunde und Resistenzen

Hundebesitzer, die ihre Tiere mit rohem Fleisch füttern, erhöhen die Gefahr der Ausbreitung multiresisten...



Muttermilch verhindert Infektionen

Laut Forschern der Vanderbilt University helfen Oligosaccharide der Muttermilch dabei, Infektionen bei me...



Antibiotika und Sperrmilch

Sperrmilch, also Milch, die für den menschlichen Verzehr gesperrt ist und gerne an Kälber verfüttert wird...



Laser gegen Bakterien

Forscher der Purdue University haben eine Laser-Behandlung entwickelt, um Metalloberflächen zu effektiven...



Antibiotika-Resistenzen

Um Resistenzen einzudämmen, reicht es nicht, den Antibiotika-Einsatz zu reduzieren. Auch sollte die Verbr...