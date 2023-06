Tierische News 15.06.2023

Giraffen durch Regen bedroht

Giraffen in den ostafrikanischen Savannen können sich zwar gut an die steigenden Temperaturen durch den Klimawandel anpassen.

Zu schaffen machen ihnen allerdings die immer stärker werdenden Regenfälle, wie Forscher der Universität Zürich (UZH) und der Pennsylvania State University zeigen. Sie haben eine Giraffenpopulation zwei Jahre lang in der Region Tarangire in Tansania untersucht.



Die Überlebensrate von erwachsenen Giraffen und ihren Kälbern ist während regenreicherer Jahreszeiten geringer. Es wird vermutet, dass dies auf eine mögliche Zunahme von Parasiten und Krankheiten zurückzuführen ist. Gemäß einer früheren Studie wiesen Giraffen in der Regenzeit mehr Magen-Darm-Parasiten auf und schwere Überschwemmungen führten zu Krankheiten wie dem Rift-Valley-Fieber-Virus und Milzbrand.



In der aktuellen Studie haben die Wissenschaftler auch festgestellt, dass eine grünere Vegetation die Überlebensrate erwachsener Giraffen verringert - möglicherweise, weil ein schnelleres Blattwachstum die Nährstoffqualität reduziert. Die Folgen des Klimas zeigen sich bei Giraffen, die am Rand der Reservate leben, verstärkt - allerdings nicht zu allen Jahreszeiten, heißt es.



'Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Giraffen, die an den Rändern der Schutzgebiete leben, während starker, kurzer Regenfälle am stärksten gefährdet sein könnten. Diese Bedingungen erhöhen wahrscheinlich die mit der Viehzucht verbundenen Krankheitsrisiken. Zudem erschwert das schlammige Terrain Patrouillen gegen Wilderer, was das Überleben der Giraffen zusätzlich bedroht', so UZH-Mitautor Arpat Ozgul.



Laut dem Team werden die prognostizierten Klimaveränderungen den Fortbestand von Giraffen in Ostafrika bedrohen - und damit in einer der wichtigsten Landschaften der Erde für große Säugetiere. Eine effektive Landnutzungsplanung und der Kampf gegen Wilderei werden daher erforderlich sein, um die Widerstandsfähigkeit der Giraffen gegenüber den kommenden Veränderungen zu verbessern, heißt es abschließend.

