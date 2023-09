Nagetiere 31.08.2023

Jungbrunnen für Mäuse Bewegung hält Ältere nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit. Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr sonderlich anstrengen können, dürfen dennoch darauf hoffen, dass ihr Gehirn gesund bleibt. Forscher der University of Queensland haben im Blut einen Wirkstoff entdeckt, der auf das Gehirn eine ähnliche Wirkung hat wie Bewegung. Bisher gelang es ihnen allerdings nur, die Lernfähigkeit älterer Mäuse zu verbessern. Bis zur Anwendung beim Menschen wird es allerdings noch dauern.



Laut den Hirnforscherinnen Odette Leiter und Tara Walker sondern Blutplättchen, die für die Blutgerinnung entscheidend sind, ein Protein ab, das Gehirnzellen (Neuronen) in gealterten Mäusen ähnlich wie bei körperlicher Betätigung verjüngt. Die expertinnen haben sich auf Exerkine konzentriert. Diese biologischen Verbindungen werden während des Trainings im Blutkreislauf freigesetzt. Von ihnen wird angenommen, dass sie die trainingsinduzierte Reaktion im Gehirn stimulieren.



'Wir haben herausgefunden, dass der CXCL4/Thrombozytenfaktor 4, kurz PF4, der nach dem Training aus den Blutplättchen freigesetzt wird, zu kognitiven Verbesserungen führt, wenn er gealterten Mäusen injiziert wird', so Leiter. Die Ergebnisse hätten erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung von medikamentösen Interventionen zur Vorbeugung gegen Altersdemenz und Alzheimer.



'Für viele Menschen mit Mobilitätsproblemen oder im fortgeschrittenen Alter ist Bewegung nicht möglich, daher ist pharmakologische Intervention ein wichtiges Forschungsgebiet. Wir können jetzt Blutplättchen gezielt ansprechen, um die Neurogenese zu fördern, die Kognition zu verbessern und dem altersbedingten kognitiven Verfall entgegenzuwirken', so Walker. Es würden sich im Gehirn neuronale Stammzellen bilden, die zu neuen Neuronen werden.



Der nächste Schritt besteht den Fachfrauen nach jetzt darin, die Reaktion von an Alzheimer erkrankten Mäusen zu testen, bevor Studien am Menschen beginnen. 'Es ist wichtig zu beachten, dass dies kein Ersatz für Bewegung ist. Aber die Behandlung mit PF4 kann hochbetagten Menschen oder denen, die eine Hirnverletzung oder einen Schlaganfall erlitten haben, möglichweise künftig helfen, die Kognition zu verbessern', sagt Walker. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Mäuse #Gesundheit #Studie #Forschung #Alter





