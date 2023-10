Hund 05.10.2023

Mundwasser für Hunde Zum Schutz vor Paradontitis bei Hunden hat Zahnmediziner Jerzy Gawor von der Veterinärklinik Arka einen Zusatz zum Trinkwasser auf der Basis von Granatapfelextrakt entwickelt. Das soll Plaque und Zahnstein bei Hunden reduzieren. 'Dieser Zusatzstoff kann das Zahnfleisch von Hunden gesundhalten und letztendlich dazu beitragen, das Auftreten von Parodontitis zu begrenzen', so der Experte. Das Präparat heißt 'Vet Aquadent Fresh' und ist bereits im Handel erhältlich.



'Wir haben diese Studie durchführen lassen, nachdem wir Beweise dafür erhalten hatten, dass der Hauptbestandteil, Granatapfelextrakt, das Wachstum oraler Bakterien bei Hunden in vitro einschränkt. Es schien auch Bakterien zu bekämpfen, die Parodontitis auslösen. Es gab zudem Hinweise darauf, dass die anderen Bestandteile Inulin und Erythrit ebenfalls eine Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden oralen Mikrobioms bei Hunden spielen', sagt Celine Nicolas vom Hersteller Virbac. Gawors Studie hat diese Vermutungen nun bestätigt.



Gawor und seine Kollegen haben für die Studie 40 Hunde mit leichter bis mittelschwerer Gingivitis ausgewählt. Diese Zahnfleischerkrankung geht der Paradontitis voraus. Unter Vollnarkose beurteilten sie die Mundgesundheit der Tiere und entfernten Plaque sowie Zahnstein. Schließlich wurden die Zähne poliert. Die Hunde, die 14 Rassen angehörten, teilten die Forscher dann in zwei Gruppen ein. Eine erhielt 30 Tage lang ausschließlich Trinkwasser, dem das Präparat zugesetzt worden war. Die zweite Gruppe erhielt nur reines Wasser. Die Zähne der Tiere blieben in dieser Zeit ungeputzt. Die Forscher verzichteten auch auf andere Arten der Mundhygienebehandlung.



Nach der Testphase hat Gawor mit seinem Team die Neubildung von Plaque und Zahnstein erfasst. Ergebnis: Bei den Hunden, die täglich das Additiv erhalten hatten, stellten die Veterinäre 47 Prozent weniger Plaque und 24 Prozent weniger Zahnstein fest als in der Vergleichsgruppe. Das Präparat begrenzt die Vermehrung schädlicher Bakterien und verhindert insbesondere die Bildung bakterieller Biofilme, Brutstätten für Bakterien, vermutet Gawor. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Hunde # Gesundheit #Zähne





