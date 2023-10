Tierische News 12.10.2023

Bakterium Pseudomonas danubii

So heißt ein neues Bakterium, das Forscher der Medizinischen Universität Graz entdeckt haben.

Vor mittlerweile zehn Jahren wurden im Rahmen einer Untersuchung der Internationalen Kommission zum Schutz der Donau über 600 Pseudomonaden aus Wasserproben isoliert - mit überraschenden Ergebnissen in Bezug auf Antibiotika-Resistenzen.



Bei der genetischen Untersuchung der mikroskopisch kleinen Lebewesen wurden auch Pseudomonas-Bakterien gefunden, die keiner anderen bisher bekannten Spezies zugeordnet werden konnten - allen voran der neu entdeckte Einzeller Pseudomonas danubii.



'Es war überraschend, dass wir bei unserer Feldstudie so viele Pseudomonaden finden konnten, die noch keiner Spezies zuordenbar waren. Vor allem da wir Bedingungen für die Isolation gewählt hatten, die besonders die humanmedizinisch relevanten und somit besser untersuchten Spezies bevorzugen sollten', so der Grazer Forscher Gernot Zarfel.



Mittlerweile konnte der Einzeller aber auch schon außerhalb der Donau gefunden werden. Bakteriologisch gesehen zeichnet sich Pseudomonas danubii durch eine hohe natürliche Resistenz gegen Antibiotika und durch seine Fähigkeit aus, bei einer Temperatur von 37 Grad Celsius zu wachsen - für ein Umweltbakterium ein ungewöhnlich hoher Wert, heißt es.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Donau #Graz







Auch interessant!

Antibiotika im Altersheim

Im australischen Adelaide hat die Analyse von Abwasserproben von mehreren Altenpflegeheimen und Seniorenh...



Algen-Lampen oder Humbug?

Der französische Biochemiker Pierre Calleja hat ein Straßenlicht konstruiert, das sich mit Hilfe von Mikr...



Zählung der Meeresbewohner

Als Ende April die ganze Welt auf den Golf von Mexiko blickte, konnte niemand genau sagen, wie viele Meer...



Evolution

Ursprünglich als Alien-Thriller geplant, funktionierte 'Ghostbusters'-Regisseur Ivan Reitman 'Evolution' ...