Vögel 07.12.2023

Menschliche Vögel

Dohlen und Menschen nutzen vergleichbare Strategien zur Verbesserung ihres Gedächtnisses. Laut Forschern der Ruhr-Universität Bochum werden kontinuierliche Reize in Kategorien eingeordnet.

Die sogenannte Attraktordynamik eröffnet den Wissenschaftlern zufolge völlig neue Einblicke in die Funktionsweise des Gehirns. 'Ähnlich wie beim Menschen zeigen auch Rabenvögel eine verminderte Genauigkeit und eine Tendenz zur Voreingenommenheit, wenn das Arbeitsgedächtnis stärker beansprucht wird. Dies äußert sich in ungenaueren Erinnerungen, vergleichbar mit einem Kellner, der zwei Milchkaffee anstelle von einem Latte Macchiato und einem Cappuccino bringt', so Erstautorin Aylin Apostel.



Der Kellner habe aufgrund höherer Anforderung an sein Arbeitsgedächtnis beide spezifischen Bestellungen nur noch als allgemeinere Kategorie Milchkaffee im Kopf. Um die Leistung des Gedächtnisses der Dohlen zu analysieren, wurden verschiedene Tests durchgeführt. Dazu wurden zwei Vögel darauf trainiert, sich Farben möglichst genau zu merken. Je nachdem, wie genau sie bei der Auswahl waren, erhielten sie unterschiedlich viel Futter.



Die Vögel wurden in weiterer Folge vor verschiedene Herausforderungen gestellt. Zum Beispiel mussten sich die Dohlen Farben über verschiedene Zeiträume merken oder sich an mehrere Farben gleichzeitig erinnern. Die Belohnung für richtige Farbwiedergabe wurde abgestuft, um die Vögel zu motivieren, möglichst präzise zu antworten. Fazit: Die Leistung der Vögel nimmt ab, wenn das Arbeitsgedächtnis stärker beansprucht wurde.



'Die Attraktordynamik fungiert als grundlegender Prozess im Gehirn von Rabenvögeln und Primaten, um Erinnerungen geschickt in bestimmte Kategorien zu dirigieren. Die Gedächtnisleistung wird hierdurch in Teilen verzerrt und damit ungenauer, aber insgesamt verbessert. Dieses Prinzip funktioniert im Gehirn von Rabenvögeln und Primaten gleichermaßen effektiv, obwohl ihre evolutionären Pfade deutlich voneinander abweichen', sagt Apostels Kollege Jonas Rose.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Gehirn #Denken #Intelligenz #Vögel







Auch interessant!

Alzheimer bei Frauen

Frauen haben ein deutlich höheres Risiko, an Alzheimer zu erkranken als Männer....



Tauben können englisch lernen

Tauben können englische Wörter von Nicht-Wörtern unterscheiden. Und das können eigentlich nur Menschen, o...



Gedächtnis in 3D-Games

Zwar richten sich Computerspiele meist eher an jüngere Leute, doch auch ältere Menschen sollten vielleich...



So kommunizieren Vögel

Wenn sich Bienen, Fische, Ameisen oder Vögel in Schwärmen bewegen, treffen sie ihre Entscheidungen schein...