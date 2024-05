Tierische News 23.05.2024

Lieber Tiere als Umwelt

Beim Kauf von Fleisch- und Milchprodukten ist den Verbrauchern die Behandlung von Tieren wichtiger als ökologische Aspekte.

Das geht aus einer Online-Umfrage von Forschern der University of Portsmouth unter 3.192 Verbrauchern in Tschechien, Spanien, Schweden, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich hervor. Den Konsumenten ist demnach Nachhaltigkeit zwar wichtig. Andere Faktoren wie Geschmack, Qualität und Tierschutz hätten bei Kaufentscheidungen aber Vorrang.



Die Experten haben 17 Faktoren beim Kauf von Fleisch- und Milchprodukten auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht wichtig) bis 5 (äußerst wichtig) abgefragt. Die Faktoren waren Frische, Qualität/Geschmack, gesunde Ernährung, Nährwert, Preis, Verarbeitung, Sonderangebote, Bequemlichkeit bei der Verwendung/Zubereitung, Bekanntheit der Marke, Tierschutz, Freilandhaltung, lokal produziert, nachhaltige Verpackung, Transportentfernung, CO2-Fußabdruck, biologischer Anbau und fairer Handel.



In allen Ländern haben die Verbraucher durchweg Frische, Qualität/Geschmack und Tierschutz als wichtigste Eigenschaften angegeben. Im Gegensatz dazu wurden Umweltfaktoren wie die Transportentfernung, der CO2-Fußabdruck und die ökologische Erzeugung als weniger wichtig für die Kaufentscheidung angesehen. Nachhaltigkeitssiegel empfanden die Verbraucher jedoch als hilfreich, wie es weiter heißt.



'Unsere Studie zeigt das komplexe Zusammenspiel von Faktoren, die das Verbraucherverhalten beim Kauf von Fleisch und Milchprodukten beeinflussen. Die Verbraucher glauben, dass Infos über den Tierschutz, die Lebensmittelsicherheit, die Gesundheit und die Ernährung bei der Auswahl von Lebensmitteln wichtiger sind als die Umweltverträglichkeit', sagt Forschungsleiter Andy Jin.



Die Ergebnisse zeigten, wie wichtig Kennzeichnungsstrategien von Unternehmen der Lebensmittelbranche seien, und dass sie mehrere Aspekte von Produktattributen und nicht nur Umweltaspekte berücksichtigen sollten. 'Unsere Ergebnisse sollten in politische Maßnahmen umgesetzt werden, die den Menschen die Wahl nachhaltig erzeugter Produkte erleichtern', unterstreicht Jin abschließend.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Studie #Umfrage #Tiere #Einkauf #Umwelt







Auch interessant!

Handel mit bedrohten Tieren online

Der Online-Handel mit bedrohten Tieren und aus ihnen gefertigten Produkten hat in den USA nach wie vor Ho...



Darknet gegen Tierschutz

Experten des Instituts Global Complex for Innovation haben 'eindeutige Beweise' dafür gefunden, dass Kri...